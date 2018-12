Fenerbahçe : contrat résilié pour Phillip Cocu

Fenerbahçe a annoncé ce jeudi que le contrat de Philipp Cocu avait été résilié.

Arrivé à Fenerbahçe cet été pour succéder à Aykut Kocaman, Phillip Cocu a été mis à l'écart il y a une semaine suite aux mauvais résultats du club d'Istanbul.

Le technicien néerlandais n'est pas parvenu à imposer sa méthode en Turquie, et son départ est désormais matérialisé par la rupture de son contrat.

Le club a en effet officialisé ce jeudi la résiliation du bail de l'entraîneur de 48 ans.

"Le contrat avec le manager Phillip Cocu a été résilié dans le cadre de la compréhension et de la tolérance des parties. Nous tenons à le remercier pour sa coopération et son attitude positive dans le processus et lui souhaitons la meilleure des chances dans la prochaine étape de sa carrière", a indiqué le club dans un communiqué publié sur Twitter.

