Fenerbahçe - Adil Rami dévoile son ambition

Dans un entretien accordé à Fenerbahçe TV, l'ancien joueur de l'OM s'est confié sur son intégration en Turquie, et a fait étalage de son ambition.

Champion du Monde avec l'équipe de en juillet 2018, Adil Rami a déchanté la saison dernière, du côté de l' . Licencié pour faute grave après une saison manquée sur le plan collectif comme personnel, le défenseur central se devait de se trouver un nouveau challenge. Pour cela, l'ancien du LOSC n'a pas perdu de temps, rebondissant du côté de Fenerbahçe, où il a signé un contrat d’un an.

Discret dans les médias depuis son arrivée sous ses nouvelles couleurs, le natif de Bastia s'est exprimé au micro de Fenerbahçe TV ce vendredi. L'occasion pour le fantasque défenseur d'évoquer ce qu'il pourrait apporter à sa nouvelle formation.

L'article continue ci-dessous

"Être bon et gagner le championnat avec Fenerbahçe"

"Je suis quelqu’un de naturel. Je pense que cette personnalité amusante donnera de la positivité à l’équipe. Bien sûr, je peux être une personne différente sur le terrain. En match, je deviens une autre personne. Je porte un costume qui cache mon identité plus vicieuse et plus défensive", a-t-il expliqué, avant d'évoquer les présences de Luiz Gustavo et Nabil Dirar, deux joueurs qu'il connaît bien. ​

"Nous travaillons dans la même bonne ambiance. Bien sûr, c’est le point positif. Nous devons vivre de la manière la plus profonde pour faire avancer cela. Actuellement, nous pouvons établir de bonnes relations avec les anglophones et les hispanophones (...) Nous avons joué ensemble auparavant. Je suis très heureux que nous puissions à nouveau aller à la guerre ensemble maintenant", a déclaré Adil Rami.





"Je peux dire que j’aime l’ambiance ici. Il y a de la concurrence, c’est bien pour faire avancer l’équipe et progresser. La semaine dernière a été très intense pour moi. J’ai beaucoup travaillé pour être prêt. Il ne me manque qu’un match (...) Je suis à Istanbul et je veux servir cette équipe. Je veux jouer sur le terrain, être bon et gagner le championnat avec Fenerbahçe", a enfin confié l'ancien marseillais. Ambitieux et optimiste, comme à son habitude.