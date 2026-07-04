« Femmes et boissons » : des accusations choquantes pèsent sur la Fédération sénégalaise… et la justice intervient

La Fédération sénégalaise de football a publié vendredi soir un communiqué officiel pour démentir avec fermeté les accusations, diffusées par certains médias et sur les réseaux sociaux, après la participation de l’équipe nationale à la Coupe du monde 2026.

Dans ce communiqué officiel, la Fédération a déclaré rejeter catégoriquement ce qu’elle a qualifié de « graves déformations médiatiques » dénuées de tout fondement, en particulier un article largement diffusé sur Internet intitulé « La Coupe du monde des responsables fédéraux aux États-Unis : soirées festives, boissons de luxe et femmes au menu ».

La Fédération a formellement démenti ces allégations, les qualifiant de diffamation portant atteinte à l’honneur de ses dirigeants ainsi qu’à l’image de l’institution auprès du public, de ses partenaires et des instances internationales telles que la FIFA et la Confédération africaine de football (CAF).

Elle affirme que cette publication s’inscrit dans une campagne de désinformation coordonnée visant à ternir son image, rappelant que les agissements prêtés à ses dirigeants sont « en totale contradiction avec l’intégrité, l’éthique et la dignité » attendues.

Face à cette situation, la Fédération a annoncé qu’elle répondrait avec fermeté et a déposé vendredi une plainte pénale auprès du parquet de la Cour suprême de Dakar, représentée par son président Abdallah Fall et son conseiller juridique Mohamed Seydou Diagne.

Les faits reprochés, qui relèvent des articles 255, 258, 260 et 262 du Code pénal ainsi que de la loi sur la presse, la diffamation et la propagation de fausses informations. La Fédération a donc remis au parquet l’ensemble des preuves nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale approfondie, visant à identifier tous les auteurs de ces publications diffamatoires ainsi que leurs complices, et à les poursuivre en justice.

Elle a par ailleurs rappelé que cette campagne médiatique coordonnée ternit gravement l’image de la Fédération sénégalaise auprès du peuple sénégalais, de ses partenaires économiques, de ses sponsors officiels, ainsi qu’auprès de la FIFA et de la CAF.

Réitérant son respect absolu de la liberté de la presse et du droit à l’information, l’instance a toutefois rappelé aux médias leur obligation de respecter scrupuleusement les règles déontologiques et la vérification des faits, prévenant que « toute tentative de déstabilisation du système et de compromission de la stabilité nécessaire à la gestion du football sénégalais ne sera pas tolérée ».

La FSF conclut son communiqué en réitérant sa confiance totale dans la justice sénégalaise pour rétablir l’honneur de ses dirigeants, bénévoles comme professionnels, alors que cette prise de position survient en pleine couverture médiatique intense autour de l’équipe nationale, fraîchement revenue de la Coupe du monde.