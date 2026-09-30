Femke Halsema (Amsterdam) a exercé une « forte pression » pour écarter les supporters israéliens lors d’AZ - Hapoel Beer Sheva

La maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a joué un rôle important dans la décision du triangle (municipalité, police et ministère public) d’interdire les supporters du Hapoel Beer Sheva pour le match d’Europa League face à l’AZ, le 15 octobre. De Telegraaf écrit que Halsema a mis sa collègue Anja Schouten (Alkmaar) « sous forte pression » pour écarter les supporters israéliens.

L’AZ avait annoncé plus tôt dans la journée que le triangle avait pris cette décision sur la base de considérations de sécurité publique. « L’AZ comprend que ce match suscite différentes réactions et opinions au sein de la société et respecte le fait que les gens puissent avoir des avis divergents à ce sujet », a écrit le club.

« Mais notre responsabilité consiste à organiser un match sûr et responsable dans le cadre fixé par l’UEFA et les autorités compétentes », a ajouté l’AZ.

La maire d’Alkmaar, Anja Schouten, comptait jusqu’à la semaine dernière accueillir les supporters du Hapoel dans sa ville. Alkmaar avait ainsi fait savoir aux autorités municipales d’Amsterdam qu’il n’y avait aucune raison directe d’écarter ces supporters.

« Cela a provoqué de la “surprise, mais surtout aussi de l’inquiétude” à Amsterdam, qui avait déjà transmis à Alkmaar dès le 11 septembre des “informations, signaux, expériences, risques et risques envisageables pour Amsterdam” », écrit De Telegraaf.

Halsema craignait immédiatement une répétition de la « chasse aux juifs » en 2024, lorsque plusieurs supporters du Maccabi Tel Aviv avaient été attaqués dans le centre-ville d’Amsterdam après un match européen contre l’Ajax.

Bien que le match se joue à Alkmaar, Halsema craignait que les supporters du Hapoel ne passent la nuit à Amsterdam. Elle voulait donc rapidement s’asseoir à la table du triangle d’Alkmaar et il est désormais ressorti de cette concertation, lundi, que les supporters du Hapoel ne sont finalement pas les bienvenus.

Un porte-parole de Schouten a fait savoir : « Nous avons longtemps maintenu notre volonté de jouer ce match avec des supporters visiteurs. Sur la base des informations de l’UEFA, de l’AZ et du Hapoel, nous pensions pouvoir l’organiser. »

« Notamment en raison de la demande insistante du triangle d’Amsterdam, nous avons tout de même décidé d’interdire les supporters visiteurs », a déclaré Schouten. Cette décision est vivement critiquée par le Centraal Joods Overleg (CJO).

« La leçon qu’Alkmaar en tire : alors, pas de supporters israéliens », écrit le CJO. « La leçon aurait dû être que les autorités interviennent cette fois bien à temps contre ceux qui menacent. Les victimes d’alors sont désormais présentées comme le risque. »

« Nous comprenons ce sentiment », a réagi à présent le porte-parole de Schouten auprès de De Telegraaf. « Nous aurions préféré accueillir les supporters du Hapoel. Mais nous devons pouvoir garantir la sécurité des joueurs et des supporters. »



