Féminines - Une liste sans Katoto ni Hamraoui

Corine Diacre a annoncé sa liste des 23 joueuses qui disputeront la Coupe du monde à domicile du 7 juin au 7 juillet prochains.

La disputera la féminine à domicile à l'issue de la saison, du 7 juin au 7 juillet prochains. Présente dans le 20h de TF1 ce jeudi, Corine Diacre a annoncé les 23 joueuses sélectionnées pour la compétition.

Moins d'un mois après le dernier match amical disputé contre le , Corine Diacra a donc annoncé une liste qui ne comprend pas Kheira Hamraoui ni Marie-Antoinette Katoto, déjà absente lors de la précédente liste . Corine Diacre a justifié son choix de ne pas appeler la meilleure buteuse de la saison dans le championnat de France. "Cela a été un choix difficile mais je l'assume ce soir , a déclaré Corine Diacre au micro de TF1. Marie-Antoinette a un énorme potentiel mais elle est jeune et a encore du temps devant elle. Elle a manqué de quelque chose pour moi et d'autres ont montré un peu plus. Je privilégie le groupe."

L'article continue ci-dessous

Les Françaises, placées dans le groupe A, affronteront successivement la lors du match d'ouverture au Parc des Princes, puis la Norvège à Nice et le à Rennes. Les coéquipières d'Amandine Henry espèrent imiter leurs homologues masculins, sacrés champions du monde l'été dernier en .

La liste complète