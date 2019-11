Féminines - Olivier Echouafni avant OL-PSG : "On s'attaque à une montagne"

L'entraîneur de l'équipe féminine du PSG, Olivier Echouafni, a abordé le déplacement à Lyon avec une grande détermination.

Ce samedi (17h30), l'Olympique Lyonnais et le se retrouveront pour un duel au sommet très attendu en première division féminine.

Une rencontre que le club de la capitale aborde avec un statut d'outsider malgré un nombre de points identique, comme l'a expliqué ce vendredi Olivier Echouafni en conférence de presse d'avant-match.

"On aurait pu arriver à avec deux points d'avance, on n'a pas réussi à le faire", a expliqué l'ancien entraîneur de Sochaux dans des propos relayés par L'Equipe. "Ça va être serré jusqu'au bout mais les confrontations directes peuvent laisser des traces. Quoiqu'il se passe, après ce match, tout sera encore possible. Après, c'est vrai que les Lyonnaises ont tendance à ne pas perdre beaucoup de matches. Elles se font de temps en temps accrocher mais c'est tellement rare qu'il faut tenir le rythme. Ce n'est pas facile, on s'accroche. On a des arguments. Je pense qu'on a une équipe plus forte que l'année dernière".

Olivier Echouafni l'assure : le gouffre entre les deux formations n'existe plus. "Aujourd'hui, les deux équipes sont assez proches. On a la meilleure défense, elles ont la meilleure attaque. C'est la meilleure équipe à domicile, on est la meilleure à l'extérieur. L'objectif, même en allant jouer à Lyon, est de gagner, de mettre en avant nos principes de jeu".

"On redoute tout", a-t-il toutefois rappelé, toujours prudent. "C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui sait se mettre en mode compétition. On s'attaque à une montagne. C'est une équipe qui est invaincue depuis deux ans et demi, qui, sur les dix dernières années, a perdu deux matches en Championnat. Tout ça vous montre ce qui peut nous attendre là-bas mais les séries sont faites pour s'arrêter un jour ou l'autre".