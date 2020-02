Féminines - Les Bleues avec Katoto pour le Tournoi de France

Corine Diacre a dévoilé ce mercredi sa liste de 23 joueuses pour disputer la première édition du Tournoi de France, début mars.

La sélectionneure de l'équipe de a révélée ce mercredi une liste de 23 joueuses appelées pour participer à la première édition du Tournoi de France, qui se déroulera du 4 au 10 mars prochain.

Ce tournoi, créé cette année un an après la Coupe du Monde organisée dans l'Hexagone, regroupe quatre des meilleurs nations mondiales du football féminin. Cette année, les Bleues seront accompagnées du , du et des , championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre.

L'article continue ci-dessous

Corinne Diacre, sélectionneure de l'Equipe de France Féminine, a dévoilé la liste des 23 joueuses convoquées pour la première édition du Tournoi de France #TournoiDeFrance #FRACAN #FRABRE #FRAPBS pic.twitter.com/O4fwK477t7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) February 26, 2020

Pour ce rendez-vous, Corine Diacre a décidé de faire appel à la buteuse parisienne Marie-Antoinette Katoto, actuelle meilleure réalisatricde de D1 Arkema, mais qui avait été écartée en juin dernier. Parmi les absentes en revanche, pas de Gaëtane Thiney. Le choix de ne pas appeler l'attaquante du a été justifié par Diacre : "J'avais rencontré Gaëtane fin novembre pour lui signifier qu'à l'avenir je pourrais me passer de ses services.

Plus d'équipes

"Je n'avais pas été ferme et catégorique, seules les compétitions du week-end me guidant dans mes choix. J'ai trouvé qu'après la , ses performances étaient en-deçà de ce qu'elle avait pu montrer auparavant."

Les Françaises débuteront le tournoi le 4 mars prochain face au Canada (17h).