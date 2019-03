Féminines : l'affiche de la Coupe du monde 2019 dévoilée

L'affiche officielle du Mondial féminin organisé en France a été dévoilée ce vendredi.

La FIFA et le Comité d'organisation du Mondial en France ont dévoilé ce vendredi l'affiche de la Coupe du monde féminine, qui aura lieu dans l'Hexagone du 7 juin au 7 juillet.

Un timing idéal de la part des deux instances organisatrices puisqu'il s'agit de la Journéee internationale des droits des femmes.

Cette affiche "symbolise l'impact que la compétition souhaite avoir sur la société : la démocratisation du football au féminin, la femme comme modèle inspirant au plus haut niveau, le rayonnement de ces valeurs et de la France à l'international", selon la campagne de l'événément, relayée par L'Equipe.

Les rayons de lumière dorée de l'affiche "reflètent les éléments clés du concept créatif de la compétition, la lumière et la luminosité". Tandis que la chevelure de cette femme balayée par le vent "est un clin d'oeil à l'autonomisation des femmes dans le monde", et que "la grande détermination et la confiance de son regard font écho aux qualités de chacune des 24 équipes participantes et à leur désir de remporter la Coupe du monde".