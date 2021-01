Féminines : Catarina Macario vers l'Olympique Lyonnais

L'attaquante américaine Catarina Macario (Stanford, 21 ans) est sur le point de s'engager avec l'OL. Elle avait notamment été proposée au PSG.

Considérée comme l'attraction du football féminin universitaire américain, l'attaquante Catarina Macario devrait bientôt évoluer en . Selon les informations de Goal, la joueuse de 21 ans est en passe de rejoindre l'Olympique Lyonnais.

Féminines : #Lyon est sur le point de réaliser un joli coup avec la signature de l’attaquante américaine Catarina Macario. L’OL est en train de régler les derniers détails pour son arrivée cet hiver. Contrat de 2 ans et demi. Elle avait aussi été proposée au #PSG @mercato @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 11, 2021

Catarina Macario fait parler d'elle depuis trois saisons à Stanford en NCAA. Là-bas, on ne la présente plus, elle enchaîne les buts, et les observateurs de la D1 Arkema devraient bientôt apprendre à la connaître. Ce lundi après-midi, il ne restait que quelques détails à régler pour sa venue à .

Représentée par l'agence AV Sports, très réputée dans le football féminin, Catarina Macario devrait signer un contrat de deux ans et demi avec les Gones. Elle arrivera dès cet hiver et pourra donc aider l'OL dans sa rude bataille pour le titre avec le PSG. Elle avait d'ailleurs été proposée à Paris, ou encore au .