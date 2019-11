Féminine : l'OL fait tomber le PSG (1-0)

Au terme d'un match longtemps indécis, l'Olympique Lyonnais a fini par dompter le PSG (1-0) dans le choc de la D1 féminine.

Ce samedi, l'Olympique Lyonnais et le se retrouvaient pour un duel au sommet très attendu en première division féminine.

Une rencontre que le club de la capitale abordait avec un statut d'outsider malgré un nombre de points identique au coup d'envoi. Mais Olivier Echouafni, l'entraîneur du club de la capitale, avait assuré que "les deux équipes sont assez proches". "On a la meilleure défense, elles ont la meilleure attaque. C'est la meilleure équipe à domicile, on est la meilleure à l'extérieur", avait notamment noté le technicien. Et son constat s'est vérifié.

Car si l'OL a bien dominé cette rencontre, tant sur le plan de la possession que du nombre d'opportunités franches, ce choc aurait également pu se terminer par un partage des points. La première période a même été frustrante pour des Lyonnaises qui ont perdu Eugénie Le Sommer sur blessure avant la mi-temps, en plus d'accumuler les occasions ratées.

L'article continue ci-dessous

a finalement trouvé la faille durant le second acte. Kumagai a pris le dessus sur ses gardes du corps pour placer un coup de tête libérateur (1-0, 49e). Lyon aurait pu doubler la mise, mais les Parisiennes auraient également pu refaire surface par l'intermédiaire de Diani (71e) ou Katoto (76e), dangers constants pour la défense lyonnaise. On en est resté là.

L'OL prend donc trois points d'avance sur son dauphin parisien en tête du championnat.