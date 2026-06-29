Le Portugais João Félix, joueur du club saoudien Al-Nassr, a affirmé que la sélection de son pays était pleinement confiante dans sa capacité à s'imposer face à la Croatie et à se qualifier pour le tour suivant de la Coupe du monde, soulignant que « la seule chose que je puisse promettre, c'est de travailler dur et de m'engager à fond ».

Le joueur s’est exprimé lors d’une conférence de presse organisée au siège de la délégation portugaise à Palm Beach Gardens au nord de Miami, à deux jours du départ pour Toronto où se tiendra le match des seizièmes de finale contre la Croatie. Il a en effet gagné la confiance de l’entraîneur Roberto Martínez et a été titularisé lors des deux derniers matchs de la Coupe du monde, livrant des performances convaincantes sur le flanc gauche de l’attaque portugaise.

Selon le journal espagnol « Marca », Félix a commenté la rencontre à venir contre la Croatie en déclarant : « Nous connaissons bien la Croatie, nous l’avons déjà affrontée à plusieurs reprises et nous savons exactement ce que nous devons faire. C’est même un avantage, car nous sommes habitués à les observer ; il s’agit maintenant d’analyser l’adversaire et d’en tirer le meilleur parti possible. »

Nous les affrontons souvent, connaître leur style, leurs points forts et leurs faiblesses est un atout. Il s’agit maintenant d’analyser ces éléments et d’en tirer parti. Nous les avons déjà battus et nous comptons plus de victoires qu’eux, mais cela ne doit pas nous pousser à relâcher notre garde. Au contraire, nous devons aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux et le plus grand professionnalisme, car nous savons à quoi nous attendre ».

Le joueur d’Al-Nassr a par ailleurs insisté sur la spécificité des matchs à élimination directe : « En match à élimination directe, le doute est toujours là. Il n’y a que la victoire ou la défaite, comme le martèle l’entraîneur. Nous devons donc rester extrêmement prudents, car la moindre erreur peut être fatale. C’est une question de vie ou de mort, et nous devons être meilleurs que notre adversaire. »

Quant aux éloges qu’il reçoit, Félix conclut : « Je n’aime pas trop parler de moi, mais c’est agréable d’entendre des compliments de la part de personnes proches de moi et que j’apprécie ; c’est toujours un plaisir et j’en suis reconnaissant. »

La star portugaise a salué son entente avec Cristiano Ronaldo, déclarant : « Évoluer ensemble pendant une année entière, c’est long. Cela permet de bien connaître son coéquipier, de comprendre ce dont il a besoin et ce qu’il préfère. Je pense que nous formons un duo formidable : il sait où j’aime recevoir le ballon et vice versa, et c’est un atout pour nous, où que nous soyons. »

Interrogé sur les deux matchs nuls du Portugal en phase de groupes, il a répondu : « Je ne peux garantir qu’une chose : le travail acharné et l’engagement. Je demande à tout le monde de rester serein : avoir fait deux nuls ne signifie pas que notre confiance a baissé. C’est la Coupe du monde, il faut garder son sang-froid. Nous sommes très confiants pour battre la Croatie. »

Interrogé sur les modifications apportées à la composition d’équipe après la rencontre face à l’Ouzbékistan, le joueur a été catégorique : «La décision revient à l’entraîneur. Des changements ont été opérés entre la première et la deuxième mi-temps, et tout semblait fonctionner. Je ne pense pas que nous ayons mal joué, mais c’est l’entraîneur qui prend la décision finale. Les joueurs qui sont entrés en jeu ont apporté une aide précieuse, et si un autre joueur intègre le onze de départ, il fera de même. C’est cet état d’esprit qui doit prévaloir chez tout le monde ».