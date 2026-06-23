João Félix, le milieu de terrain portugais, s’est félicité du large succès (5-0) obtenu ce mardi soir par la Seleção face à l’Ouzbékistan, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Ce succès intervient après le match nul (1-1) concédé face à la République démocratique du Congo lors de la première journée. La rencontre a été marquée par la performance de Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé qui le consacre meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde.

Interrogé à l’issue de la rencontre par la chaîne « Sport TV » sur la possibilité que cette performance incarne la meilleure version du Portugal, Félix a déclaré : « Oui, nous avons bien joué ; nous avons apporté quelques ajustements tactiques qui ont fait la différence aujourd’hui. Nous avions davantage de joueurs entre les lignes, ce qui nous a permis d’attaquer tant par les ailes que par l’intérieur et de créer des occasions de ces deux façons. Je pense que cela a été la clé du match. »

Interrogé sur sa capacité à se positionner entre les lignes, il a ajouté : « C’est le poste où je me sens le plus à l’aise et où je peux être le plus utile. Je ne suis pas un joueur de touche ; je préfère évoluer entre les lignes, me déplacer, délivrer des passes décisives et participer aux échanges de balles. J’étais exactement où l’entraîneur m’avait demandé d’être ; Bruno, João et moi occupions constamment l’espace entre les lignes, et dès que le ballon nous parvenait, nous devenions très dangereux. Il s’agit avant tout de rester constant, d’appliquer les consignes et de suivre le plan de jeu, et alors tout fonctionne. »

Interrogé sur sa complémentarité avec le capitaine Ronaldo, Félix a expliqué :Nous avons passé l’année à nous coordonner : il connaît mes courses, je connais les siennes, donc notre entente est évidente. Avoir d’autres joueurs autour de lui facilite les passes et les combinaisons rapides ; nous restons toujours proches pour appliquer notre style de jeu. »

Interrogé sur la réaction de l’équipe après le faux pas de la première journée, il a déclaré : « Il était crucial de gagner, et de gagner largement, pour gagner en confiance. Tout le monde a été à la hauteur, l’équipe a montré un grand esprit combatif et, sur le plan tactique, l’adversaire ne nous a jamais vraiment mis en danger. »

Concernant la rencontre à venir et la possibilité de battre la Colombie pour terminer en tête du groupe, Félix a conclu : « Il est toujours important de terminer cette phase en tête et de battre la Colombie, qui est une équipe coriace. Nous y allons pour gagner, pas pour jouer de manière défensive ; nous irons y pratiquer notre football habituel et assurer la première place. »

Interrogé sur la possibilité pour le Portugal de remporter la Coupe du monde, il a conclu : « C’est l’aspiration de chacun. Nous abordons la compétition étape par étape, match après match. Pour l’instant, place au repos, puis à la préparation du match contre la Colombie. Ensuite, nous verrons, mais nous ferons tout pour remporter la Coupe du monde. »