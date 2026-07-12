« Félicitations » sarcastiques du père de Haaland à l’arbitre après l’élimination de la Norvège face à l’Angleterre

Alfie Haaland, le père de la star norvégienne Erling Haaland, a adressé une critique cinglante, déguisée en « félicitations » sarcastiques, à l'arbitre français Clément Turpin, après l'élimination de la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Angleterre (2-1 après prolongation), lors d’une rencontre marquée par des décisions arbitrales controversées qui, selon l’ancien international, ont fait pencher la balance en faveur des Three Lions.

S’il a bien félicité Jude Bellingham, l’ancien coéquipier de son fils au Borussia Dortmund, pour son doublé décisif, il n’a pas hésité à critiquer Turpin, estimant que ses décisions controversées avaient scellé l’issue du match en faveur de l’Angleterre, faisant clairement allusion au mécontentement des Norvégiens face à l’arbitrage.

Trois décisions litigieuses

La première contestation norvégienne concerne l’égalisation anglaise : selon certaines sources, le ballon aurait heurté le câble d’une caméra « araignée » suspendue au plafond après une remise en jeu du gardien Niland, déviant ainsi sa trajectoire jusqu’au premier but de Bellingham. Bien que la FIFA ait ensuite nié tout contact, se basant sur les données de la puce électronique, les Vikings n’étaient pas totalement convaincus.

Plus tard, la Norvège a inscrit un deuxième but sur corner, mais l’arbitre l’a annulé après une révision controversée via la technologie d’assistance vidéo (VAR), signalant une faute de Haaland avant même que le ballon n’entre en jeu, et a ordonné la reprise du corner, une décision qui a provoqué la colère des joueurs norvégiens.

Une opportunité gâchée dans un moment crucial.

Peu après, un troisième incident a inversé les rôles : après un tir sur la barre transversale, un joueur norvégien, prêt à reprendre le ballon de la tête, est tombé en plein vol suite à un contact évident, Turpan n’a pas sifflé de faute et la VAR n’est pas intervenue, provoquant un tollé dans le camp norvégien.

Après la rencontre et l’élimination de la Norvège, Alvi Haaland a adressé un message sarcastique à Bellingham tout en le félicitant, suggérant sans détour que l’arbitrage avait pesé sur le résultat. Cette sortie s’inscrit dans une vague de critiques plus larges visant la qualité des décisions arbitrales durant la Coupe du monde 2026. des incidents similaires ayant émaillé plusieurs autres rencontres du tournoi.