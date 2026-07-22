Selon Fabrizio Romano, l’attaquant a donné son feu vert pour rejoindre la Saudi Pro League. Sous réserve de la visite médicale, Al-Hilal devrait officialiser l’opération dans les prochaines heures, précise le journaliste.

Selon l’expert, West Ham percevra un montant initial d’environ 64,5 millions d’euros, qui pourrait grimper jusqu’à 76 millions d’euros avec les bonus.

Grâce à ses excellentes performances lors de la seconde moitié de la saison dernière, le joueur de 24 ans n’a certes pas pu empêcher la relégation de West Ham, mais il a réussi à se faire remarquer pour décrocher une place dans l’effectif néerlandais pour la Coupe du monde. Lors du tournoi en Amérique du Nord, Summerville a su se mettre en valeur par ses prestations énergiques : en quatre matches de Coupe du monde, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

Un parcours sinueux qui le conduit aujourd’hui en Arabie saoudite.

L’AS Rome s’est alors rapidement positionnée pour attirer la jeune pépite orange en Serie A. West Ham aurait rejeté une offre de 46 millions d’euros, réclamant au moins 60 millions. C’est alors qu’Al-Hilal s’est invité dans le dossier et a trouvé un accord avec le joueur. Romano évoque « 48 heures de folie, durant lesquelles la Roma a tout tenté jusqu’au bout ».





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Formé au Feyenoord Rotterdam, il n’y a pas percé après une altercation dans les vestiaires. Après des prêts au FC Dordrecht et à l’ADO La Haye, il s’envole pour l’Angleterre à 18 ans et doit d’abord gravir les échelons via l’équipe U23 de Leeds United. En 2024, West Ham United déboursait près de 30 millions d’euros pour ce dribbleur, dont le contrat à Londres courait jusqu’en 2029.