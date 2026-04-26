Federico Dimarco établit un record impressionnant en Serie A avec l'Inter, qui laisse toutefois filer la victoire

Dimanche, l'Inter a laissé échapper la victoire en concédant le match nul 2-2 sur la pelouse de Turin. Les Nerazzurri, dirigés par Christian Chivu, menaient pourtant 2-0 grâce aux ouvertures du score de Marcus Thuram et Yann Bisseck, avant de se faire rejoindre dans les dernières minutes. En tête du classement, l'Inter conserve toutefois dix points d'avance sur Naples, tandis que Turin reste 13e, bien calé au milieu du tableau.

À l’Inter, Denzel Dumfries et Stefan de Vrij ont tous deux débuté sur le banc ; Chivu a finalement lancé Dumfries en cours de jeu, mais De Vrij n’a pas ajouté de minutes à son compteur personnel.

L’Inter a ouvert le score en première période : Federico Dimarco a adressé un centre précis à Thuram, qui a coupé au second poteau de la tête.

Après la pause, l’Italien a récidivé avec une offrande sur corner pour Bisseck, qui a doublé la mise de la tête.

Avec cette double offrande, Dimarco a établi un record impressionnant : jamais, dans l’histoire de la Serie A, un joueur n’avait atteint les dix-huit passes décisives en une seule saison, et il lui reste encore quatre matchs pour augmenter ce total.

Mais ces deux offrandes n’ont pas suffi pour assurer la victoire. Torino est revenu dans le match lorsque Giovanni Simeone a conclu d’une belle frappe un une-deux avec Emirhan Ilkhan.

Peu après, Torino obtint un penalty suite à une main de Carlos Augusto, et Nikola Vlasic transforma l’occasion pour fixer le score à 2-2.