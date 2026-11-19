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À 29 ans, combien de saisons Federico Chiesa voudra-t-il encore perdre ? Après avoir passé toute la saison 2025-2026 de Liverpool sur le banc ou en tribune, il a entamé l’exercice actuel sur le même rythme : jusqu’ici, le joueur né en 1997 n’a disputé qu’un match cette saison, pour 2 minutes de jeu. Au total, depuis l’été 2024, Chiesa a fait 51 apparitions brèves avec les Reds, inscrivant 5 buts.

C’est peu, beaucoup trop peu. D’abord quand on repense au Chiesa irrésistible d’avant sa grave blessure de janvier 2022, qui a pesé sur sa carrière. Mais c’est aussi trop peu pour le Chiesa d’après sa blessure qui, malgré la crainte d’une rechute ayant également mis fin à son parcours en équipe d’Italie, pourrait (et devrait) aspirer à davantage.

Chaque année, lors du mercato estival comme du mercato hivernal, la possibilité d’un retour de Chiesa en Serie A revient sur la table. Cette saison ne fait pas exception à l’approche du mercato d’hiver. Jusqu’ici, deux obstacles majeurs ont freiné le retour de l’ancien joueur de la Juventus et de la Fiorentina dans le championnat italien : le prix de son transfert (Liverpool réclame 15 millions pour un transfert définitif, après avoir investi 12,5 millions en 2024, et exclut un prêt) et son salaire. Chiesa gagne 7,5 millions par saison à Anfield, un montant qu’aucun club italien ne pourrait lui offrir. Pour un joueur de 29 ans, ces sommes sont nettement hors de portée du football italien en 2026.

La nouveauté cette année, c’est qu’à l’approche de la fin de son contrat avec Liverpool (le 30 juin 2028), la situation pourrait évoluer, tant sur le prix de son transfert (ou la possibilité d’un prêt) que sur son salaire, Chiesa étant davantage disposé à étaler ce qu’il gagne actuellement sur deux saisons ou plus (un contrat de trois ans à 4 millions par saison pourrait être une option).

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Cela posé, quels clubs pourraient s’intéresser à Chiesa ? Les prétendants ne manquent pas, parmi les clubs de premier comme de second rang. De l’Inter à l’AC Milan, en passant par Naples et la Roma, sans oublier Côme et la Lazio. La Juventus semble en revanche loin du dossier : sur les ailes de son attaque, elle dispose d’un effectif très fourni, malgré les blessures.

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Les dernières déclarations de Chiesa sur un éventuel retour en Italie remontent à l’été dernier, lors d’un entretien avec la Gazzetta dello Sport : « L’Italie, un chapitre clos ? Non, je veux retrouver un rôle de premier plan, mais pour y parvenir, je dois jouer plus de mille minutes par saison dans mon club. En jouant aussi peu, je n’irai nulle part. J’aimerais revenir en Italie, la Juve est dans mon cœur. »

Chiesa ajoutait : « Côme est-il une possibilité ? Je suis ouvert à tout, l’important est de jouer. Je n’ai pas la prétention de dire que je dois être titulaire. Je suis prêt à me battre pour ma place, où que ce soit. Fabregas est un entraîneur de haut niveau, personne n’aurait jamais imaginé voir Côme à ce niveau : c’est aussi une belle équipe à regarder jouer. Mais j’ai été déçu que la Juve n’aille pas en Ligue des champions. »

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Pour Chiesa, l’alternative à un retour en Italie pourrait être de rester à Liverpool ou d’être prêté à un club du bas ou du milieu de tableau de Premier League. Dernière hypothèse, à ne pas écarter : un transfert en Arabie saoudite, une solution qui répondrait à la fois à ses attentes salariales et à son envie de retrouver enfin un temps de jeu régulier dans un championnat où la pression est moins forte.