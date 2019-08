FC Valence, Gameiro : "J'ai vécu six mois très difficiles"

L'attaquant français a révélé qu'il a eu du mal lors de ses débuts avec Valence avant d'inverser la tendance en fin de saison dernière.

Devenu indésirable à l'Atletico Madrid, Kevin Gameiro a pris le pari de rester en l'été dernier et de rejoindre Valence. L'attaquant français connaît bien le championnat d'Espagne puisqu'il a rejoint ce championnat en 2013 et ne l'a plus quitté depuis. Néanmoins, l'attaquant de 32 ans a tout de même connu des débuts poussifs avec le club Che avant de monter en puissance lors de la seconde partie de saison. Il est revenu sur sa période compliquée à Valence dans une interview accordée à Marca.

"Je suis venu ici pour remporter des titres. Lors de la première saison, nous en avons remporté un et cela me rend très heureux, mais il est vrai que j'ai aussi vécu six mois très difficiles. Ensuite, comme l’équipe, j’ai très bien fini la saison. Maintenant, il faut continuer, c’est bien de gagner un titre, mais il faut rester en place et maintenir ce niveau de compétition en championnat pour devenir un grand club comme avant. Parce qu’il ya onze ans qu'ils n’avaient pas remporté de titre et nous l’avons fait, nous devons continuer dans cette voie", a expliqué Kevin Gameiro.

"Je n'ai pas pensé à partir"

"C'est difficile d'entrer sur le terrain et d'être sifflé, c'est la première fois que cela m'arrive dans mon club. Mais le football est ainsi. Quand tu fais un truc le samedi, si tu marques le samedi suivant, on oublie. J'ai changé l'opinion des gens, je crois, et maintenant je dois continuer. Peu importe ce qu'il s'est passé il y a un an, je me sens très bien à Valence, dans ce groupe et je vais tout donner pour ce club", a ajouté l'attaquant de Valence.

Malgré une adaptation difficile, Kevin Gameiro confesse ne jamais avoir pensé à claquer la porte et demander un départ l'hiver dernier : "Non non Je n'ai jamais pensé à partir cet hiver et je n'aime pas quitter un tel club sur le marché d'hiver et cela ne m'est pas passé par la tête. Je suis venu ici pour me battre et gagner une place dans cette équipe et je l'ai fait. Les derniers mois ont été bons. Maintenant j'ai changé beaucoup de choses".



Le Français a affiché ses ambitions pour la saison à venir : "Nous devons continuer avec ce que nous avons fait à la fin de la saison dernière. Ce fut une saison difficile, mais nous avons très bien fini. Nous préparons maintenant cette année avec beaucoup d’enthousiasme à poursuivre dans la même voie. Nous devons continuer à rester en haut de la et à nous battre avec les grands, mais nous sommes dans un grand club. Vous devez vous battre tous les dimanches, il y a une bonne équipe avec beaucoup de joueurs qui peuvent jouer tous les dimanches, et il y aura beaucoup de compétition dans ce groupe. Mais ce sera bon pour l’équipe".