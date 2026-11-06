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FC Vaduz - FC Sion : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 13 7 nov. 2026 - 12:00 Rheinpark Stadion

Au Rheinpark Stadion de Vaduz, le FC Vaduz reçoit le FC Sion pour un duel de Super League. L’entraîneur Marc Schneider et son équipe veulent prendre des points importants devant leur public.

Vaduz affiche un visage inconstant cette saison. Après une nette victoire à domicile contre Bâle (3-0), l’équipe a fait match nul face à Grasshopper (2-2) lors de sa dernière rencontre, un résultat qui reflète l’incertitude des Liechtensteinois.

Le FC Sion arrive à la troisième place du classement et traverse une bonne période. Sous la direction de Didier Tholot, l’équipe valaisanne a récemment fait preuve de stabilité et peut aborder cette rencontre en favorite.

Sion a déjà remporté la confrontation directe de cette saison : en août, le club visiteur s’était imposé 3-2. Vaduz voudra prendre sa revanche.

Ceux qui souhaitent suivre le match en direct trouveront ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion et l’heure du coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du FC Vaduz et du FC Sion ?

Le FC Vaduz reste sur un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites en cinq matches officiels. Sa dernière rencontre s’est terminée sur un nul 2-2 contre Grasshopper ; auparavant, il avait battu Servette 2-1. Sa prestation la plus convaincante a été sa victoire 3-0 contre Bâle. Au total, Vaduz a inscrit huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Le FC Sion compte deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Sion a récemment fait match nul 1-1 contre Lucerne, après une victoire 1-0 face à Lausanne-Sport. En championnat, Sion a lourdement perdu 3-0 contre Servette. Sur ces cinq matches, Sion a marqué cinq buts et en a encaissé dix.

FC Vaduz - FC Sion : compositions

FC Vaduz - FC Sion : forme

FC Vaduz - FC Sion : bilan des confrontations directes

FC Vaduz - FC Sion : les classements