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Super Coupe
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Rheinpark Stadion
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FC Vaduz - FC Sion : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

FC Vaduz vs Sion
FC Vaduz
Sion
Super Coupe

En Super League, le FC Vaduz affronte le FC Sion. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Vaduz - FC Sion : heure du coup d’envoi

crest
Super Coupe - Journée 13
Rheinpark Stadion

Au Rheinpark Stadion de Vaduz, le FC Vaduz reçoit le FC Sion pour un duel de Super League. L’entraîneur Marc Schneider et son équipe veulent prendre des points importants devant leur public.

Vaduz affiche un visage inconstant cette saison. Après une nette victoire à domicile contre Bâle (3-0), l’équipe a fait match nul face à Grasshopper (2-2) lors de sa dernière rencontre, un résultat qui reflète l’incertitude des Liechtensteinois.

Le FC Sion arrive à la troisième place du classement et traverse une bonne période. Sous la direction de Didier Tholot, l’équipe valaisanne a récemment fait preuve de stabilité et peut aborder cette rencontre en favorite.

Sion a déjà remporté la confrontation directe de cette saison : en août, le club visiteur s’était imposé 3-2. Vaduz voudra prendre sa revanche.

Ceux qui souhaitent suivre le match en direct trouveront ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion et l’heure du coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du FC Vaduz et du FC Sion ?

Le FC Vaduz reste sur un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites en cinq matches officiels. Sa dernière rencontre s’est terminée sur un nul 2-2 contre Grasshopper ; auparavant, il avait battu Servette 2-1. Sa prestation la plus convaincante a été sa victoire 3-0 contre Bâle. Au total, Vaduz a inscrit huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Le FC Sion compte deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Sion a récemment fait match nul 1-1 contre Lucerne, après une victoire 1-0 face à Lausanne-Sport. En championnat, Sion a lourdement perdu 3-0 contre Servette. Sur ces cinq matches, Sion a marqué cinq buts et en a encaissé dix.

VAD

VAD - Forme

ZUR
D2-1
THU
D1-2
BAS
V3-0
SER
D2-1
GRA
N2-2
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SIO

SIO - Forme

SEN
D5-1
SER
D3-0
CHA
V0-2
LAU
V1-0
LUZ
N1-1
But marqué (encaissé)
5/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Vaduz - FC Sion : compositions

FC Vaduz vs Sion Équipes probables

Entraineur

  • M. Schneider

FC Vaduz - FC Sion : forme

VAD

VAD - Forme

ZUR
D2-1
THU
D1-2
BAS
V3-0
SER
D2-1
GRA
N2-2
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SIO

SIO - Forme

SEN
D5-1
SER
D3-0
CHA
V0-2
LAU
V1-0
LUZ
N1-1
But marqué (encaissé)
5/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Vaduz - FC Sion : bilan des confrontations directes

Face à face

FC VaduzNulSion
0
2
3
Super Coupe
Sion badge
Sion
SIO
3
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
2
FDM
Challenge League
Sion badge
Sion
SIO
2
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
2
FDM
Challenge League
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
1
Sion badge
Sion
SIO
2
FDM
Challenge League
Sion badge
Sion
SIO
3
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
3
FDM
Challenge League
FC Vaduz badge
FC Vaduz
VAD
0
Sion badge
Sion
SIO
2
FDM
8Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

FC Vaduz - FC Sion : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LuganoLuganoLUG
1211103610+2634
V
V
V
V
V
2
Young BoysYoung BoysYB
127413823+1525
D
V
V
V
N
3
SionSionSIO
127232518+723
N
V
D
N
V
4
FC ZuerichFC ZuerichZUR
126242526-120
V
V
V
N
V
5
FC St.GallFC St.GallGAL
126151922-319
V
D
V
V
D
6
ServetteServetteSER
125161716+116
D
V
V
D
V
7
FC Bâle 1893FC Bâle 1893BAS
124261822-414
D
N
D
D
V
8
FC LucerneFC LucerneLUZ
123451925-613
N
D
D
V
D
9
FC ThouneFC ThouneTHU
124172434-1013
V
D
D
V
D
10
FC VaduzFC VaduzVAD
123182425-110
N
D
V
D
D
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
N
N
D
D
D
12
LausanneLausanneLAU
121381122-116
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation

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