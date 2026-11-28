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FC Thoune - FC Saint-Gall : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 15 29 nov. 2026 - 10:30 Arena Thun

En Super League, le FC Thoune reçoit le FC Saint-Gall à l’Arena Thoune.

Les hôtes abordent cette rencontre après une semaine difficile. Le FC Thoune s’est incliné 4-0 contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Conférence, après avoir perdu 3-2 face aux Young Boys en championnat.

L’entraîneur Gian-Luca Privitelli veut désormais remettre son équipe sur les rails. Thoune occupe la 9e place du classement.

Le FC Saint-Gall arrive en quatrième position du classement. Son dernier match de championnat s’est terminé sur un nul 2-2 sur le terrain du FC Zurich.

Auparavant, l’équipe d’Enrico Maassen avait battu le FC Lugano 5-0 et le Servette 2-1. Elle avait précédemment perdu 2-0 contre les Young Boys.

La dernière confrontation entre les deux équipes a donné lieu à sept buts. Retrouvez ci-dessous les informations de diffusion pour suivre le match.

Les sujets de la semaine : où en sont le FC Thoune et le FC Saint-Gall ?

Sur ses cinq derniers matches officiels, le FC Thoune compte deux victoires, un nul et deux défaites. Il vient de s’incliner 4-0 contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Conférence. Auparavant, il avait fait match nul 3-3 contre le FC Bâle et battu Heart of Midlothian 3-1. Thoune a marqué 13 buts et en a encaissé 15 au total.

Le FC Saint-Gall n’est pas resté invaincu lors de ses cinq derniers matches : son bilan est de deux victoires, deux nuls et une défaite. Il vient de faire match nul 2-2 sur le terrain du FC Zurich, après un nul 3-3 en amical contre le FC Wil et une victoire 5-0 face au FC Lugano. Saint-Gall a marqué 12 buts et en a encaissé 8.

FC Thoune - FC Saint-Gall : compositions d’équipe

FC Thoune - FC Saint-Gall : forme des équipes

FC Thoune - FC Saint-Gall : bilan des confrontations directes

FC Thoune - FC Saint-Gall : les classements