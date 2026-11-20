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FC Sion - Servette FC : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 14 21 nov. 2026 - 14:30 Stade Tourbillon

Au Stade Tourbillon, le FC Sion reçoit le Servette FC pour le derby valaisan en Super League suisse. Les deux équipes se retrouvent alors que leur situation au classement leur donne des perspectives différentes.

Sion occupe actuellement la troisième place du classement et aborde cette rencontre en bonne forme. Ses derniers résultats témoignent d’une équipe qui a gagné en confiance et qu’il est difficile de battre à domicile.

Servette arrive de Genève à la sixième place. L’entraîneur Jocelyn Gourvennec doit stabiliser une équipe qui s’est montrée irrégulière ces derniers temps et a laissé échapper des points face à des concurrents directs.

Le face-à-face entre ces deux clubs a déjà marqué cette saison : lors du match aller à Genève, Servette s’est nettement imposé 3-0. Sion voudra prendre sa revanche.

Sous la direction de Didier Tholot, Sion a développé une identité de jeu claire, qui a porté ses fruits ces dernières semaines. La réception de Servette lui offre une nouvelle occasion de consolider sa troisième place.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion, le streaming et l’heure du coup d’envoi.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé au FC Sion et au Servette FC ?

Le FC Sion aborde cette rencontre avec le plein de confiance. Lors de ses cinq derniers matches officiels, Sion a enregistré trois victoires, un nul et une défaite. L’équipe s’est récemment imposée 4-0 sur le terrain du FC Vaduz. Sa victoire 1-0 face au FC Lausanne-Sport souligne également sa solidité défensive. Seule la défaite 3-0 contre Servette ternit le bilan des dernières semaines.

Servette se montre moins régulier. Son bilan sur les cinq derniers matches officiels est de deux victoires, deux nuls et une défaite. Le récent 0-0 face au FC Zurich était son deuxième match de championnat consécutif sans marquer. Sa victoire 2-1 contre le FC Vaduz reste son dernier succès en championnat.

FC Sion - Servette FC : compositions d’équipe

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