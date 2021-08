FC Séville, le remplaçant de Koundé pisté en Angleterre ?

Proche de perdre Koundé, le FC Séville est déjà à la recherche de son remplaçant. Il se pourrait qu’il vienne de Premier League.

En l’espace de deux saisons, Jules Koundé a grandi plus vite que la tunique du FC Séville. Arrivé de Bordeaux, le défenseur central français a explosé en Andalousie et se prépare désormais à un départ. Chelsea semble être en bonne position pour rafler la mise mais le club andalou doit désormais trouvé un remplaçant à celui qui va devenir le départ le plus cher du FC Séville.

Si Chelsea tente de mettre Kurt Zouma dans la transaction, Davinson Sánchez est également l'un des joueurs le plus cité à Séville en remplacement de Jules Koundé si le Français quitte finalement Sánchez Pizjuán. Le Colombien, actuellement à Tottenham, va quitter l'équipe anglaise, où il ne s'est pas adapté après que sa signature a représenté un investissement massif des « Spurs », qui avaient versé 42 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam.

L'article continue ci-dessous

"Ce ne sont que des rumeurs, oui j'ai parlé avec les dirigeants de Séville, mais pour le moment, ils ont l'équipe complète. S'il y a un transfert de leur part, ces rumeurs pourraient être vraies, mais il n'y a rien de concret, que des conversations", a déclaré l'agent de Davinson Sánchez, Néstor Fernando, sur« Radio Caracol ».

Même lorsque Tottenham a fait une tentative avec Koundé selon la presse anglaise, il y a eu des spéculations selon lesquelles le Colombien était une monnaie d'échange. Maintenant, la signature de Christian Romero, de l'Atalanta, qui est sur le point d’atterrir à White Hart Line, obligera Davinson Sánchez à se trouver une porte de sortie sur le marché des transferts.

Davinson Sánchez, 25 ans, a cumulé 101 matches en Premier League, 21 en Ligue des champions et 19 de plus en Ligue Europa. De plus, il compte 35 sélections avec la Colombie et en 2016, avant de faire le grand saut en Europe, il avait décroché le titre champion de la Copa Libertadores avec l'Atlético Nacional.