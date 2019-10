FC Séville, Koundé : "Démontrer que j'ai le niveau"

Arrivé en Andalousie en provenance des Girondins de Bordeaux, le défenseur français vit des débuts compliqués avec Séville.

Auteur d'une saison plus que prometteuse avec l'an dernier, Jules Koundé a décidé de faire le grand saut cet été. Le défenseur de 20 ans n'a pas laissé passer sa chance de rejoindre le . Transféré pour 25 millions d'euros, le Français peine pour le moment à trouver sa place dans le club andalou. Depuis le début de la saison, Jules Koundé a seulement disputé trois matches de championnat et a été titularisé lors des deux premiers matches de .

Dans une interview accordée à Diario de Sevilla, Jules Koundé s'est montré conscient qu'il va devoir prouver pour détrôner la paire Diego Carlos-Carriço : "Je ne vais pas le nier, je suis le pari de Monchi. C’est un grand signe de confiance, tout le monde a confiance en moi ici, lors des entraînements, lors des matchs... Je dois m’exprimer et démontrer que j’ai le niveau pour jouer ici à Séville. Nous sommes une équipe, quand l’équipe joue bien c’est positif pour tout le monde".

"J'attends mon moment"

L'article continue ci-dessous

"C’est clair que je veux jouer plus, je veux être titulaire, c’est mon objectif. Mais j’attends mon moment, et quand j’entrerai en jeu, je serai le meilleur. C’est mon objectif. [...] Contre , j’ai mal commencé, j’ai fait une erreur de concentration. Je dois progresser parce que ça ne peut pas arriver dans des matchs comme ça où on gagne 2-0. Quand tu gagnes sur une pelouse difficile, ça ne peut pas arriver", a ajouté l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux.

Le défenseur français veut s'imposer : "Tout le monde veut jouer tous les matchs, mais j’attends mon moment et que le coach me donne la confiance. Sur le terrain je sais que je dois bien jouer et être très concentré. Je n’ai pas la pression, mais je suis conscient qu’il n’y a pas beaucoup de chances. Je dois être bon quand je suis sur le terrain. La , c’est un football plus rapide, plus technique, plus intense, il y a moins d’espaces, toutes les équipes pressent très haut et veulent bien jouer, sortir le ballon proprement. En , le football est plus défensif, il y a plus de duels. Il faut s’adapter rapidement".

Enfin, Jules Koundé, transfert le plus cher du FC Séville cet été avec Rony Lopes, ne se rajoute pas de pression vis à vis de cette étiquette : "Le prix du transfert, je dois prendre ça comme un grand signe de confiance, mais rien de plus. Le prix ne dépend pas de moi. Ce n’est pas une pression parce que je n’ai rien à voir avec. Je sais que les fans et tout le monde ont beaucoup d’attente, mais c’est normal et je le comprends".