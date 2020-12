FC Séville - Julen Lopetegui : "On a souffert par moments"

Si le FC Séville s'est imposé au Roazhon Park (1-3) face à Rennes, mardi soir, l'entraîneur des Andalous a reconnu le bon match des Français.

Une victoire en douze matches. Tel est le bilan peu glorieux du depuis son entrée en lice en Ligue des Champions. Avec seulement quatre points récoltés en deux mois et demi, le club breton est désormais bien loin de son début de saison tonitruant avec quinze points pris en huit journées. Bref, c'est la crise au Roazhon Park.



Défait sur sa pelouse par Lens (0-2) samedi soir, Rennes s'est même enfoncé encore un peu plus dans celle-ci, mardi face à Séville (1-3). "On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre", déclarait même l'entraîneur Julien Stéphan après la défaite des Rouge et Noir face aux Lensois, particulièrement alarmiste.

Derniers de leur groupe, les Rennais affrontaient des Andalous deuxièmes et déjà qualifiés, mardi soir, en Ligue des Champions. Déterminés à décrocher leur premier succès de la saison en C1, les Bretons ont toutefois été cueillis par le réalisme froid des Espagnols, lesquels ont même mené par trois buts d'écart en fin de rencontre.



Néanmoins, en conférence de presse d'après-match, Julen Lopetegui, l'entraîneur du , reconnaissait que le Stade Rennais avait posé des problèmes à sa formation. "On avait à coeur de faire un bon match et si possible de gagner. Ce n'est pas facile de gagner en , surtout à l'extérieur, contre une équipe blessée mais qui possède de très bons joueurs. Cela a été un match complexe, on a souffert par moments, mais on a réussi à s'imposer", a ainsi analysé l'ancien du et de la Roja.



"Il a fallu qu'on fasse des efforts, on en a fait beaucoup. En-Nesyry (auteur d'un doublé) est un joueur qui a très bien travaillé pour l'équipe. Il a été récompensé. Il est jeune, il travaille bien, il a un grand avenir s'il continue comme ça", a ensuite ajouté le technicien ibérique, heureux de pouvoir s'appuyer sur un buteur décisif.