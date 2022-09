FC Séville-FC Barcelone (0-3) : Lewandowski et Koundé font triompher le Barça

Le FC Barcelone s'est imposé sans trembler samedi soir sur la pelouse du FC Séville avec un golazo de Lewandowski et un grand Koundé.

Avant la réception du Viktoria Plzen, mercredi en Ligue des champions, le Barça se déplaçait sur le terrain du FC Séville.

Compteur débloqué pour Raphinha

Si le premier quart d'heure a été l'avantage des Sévillans avec une occasion franche pour Rakitic (5e) et un but, logiquement refusé, à Lamela (12e), le Barça a ensuite dominé son adversaire et ouvert le score à la 21e minute.

Un but plein d'opportunisme de Raphinha (son premier pour le Barça) : après une balle piquée de Lewandowski devant Bono, Fernando dégageait sur sa ligne mais le Brésilien, en embuscade, marquait de la tête.

Le bijou de Lewandowski

Le Barça doublait ensuite la mise avec un golazo. Koundé lançait en profondeur Lewandowski qui effectuait un amorti de la poitrine avant d'enchaîner avec une superbe reprise de volée imparable (36e).

On retrouvait ensuite le défenseur français qui, au point de penalty, manquait la balle de 3-0 en reprenant de la tête un centre de Pedri (45e).

Dans la foulée, c'est Ousmane Dembélé qui gâchait à son tour. Le Français filait droit au but à grandes enjambées puis enrhumait Montiel avant de trop piquer son ballon (45-1e). Cela aurait pu faire un joli but mais le champion du monde aurait pu (dû ?) servir Lewandowski, totalement seul au second poteau…

Quel match de Koundé face à ses anciens partenaires !

Au retour des vestiaires, le Barça faisait enfin le break. Raphinha centrait pour Koundé qui remisait idéalement pour Eric Garcia qui trompait Bono d'une tête piquée (50e).

Garcia n'avait pas vraiment le temps de savourer son premier but de la saison puisqu'il sortait sur blessure quatre minutes plus tard…

Pour tenter de relancer son équipe, Julen Lopetegui faisait entrer en jeu sa recrue du dernier jour du mercato estival, Kasper Dolberg (56e).

Plutôt discret (6 ballons perdus, 50% de passes réussies, 50% de duels gagnés), l'attaquant danois voyait Robert Lewandowski effectuer une nouvelle reprise de volée. Mais cette fois, Bono s'interposait avec une belle parade (62e).

Avec le retour de la Ligue des champions et une avance de trois buts, Xavi préservait Lewandowski en le faisant remplacer par Ansu Fati (73e).

Le FC Séville toujours sans victoire

Avec cette très belle victoire en terre andalouse, le Barça reste invaincu cette saison (3 victoires et 11 nul) et est deuxième du classement avec 10 points, à deux longueurs du Real Madrid.

Quant au FC Séville, la galère continue. Le club sévillan n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison (1 nul et 3 défaites) et pointe provisoirement à la 17e place. Il pourrait même basuler dans la zone rouge si Getafe ou Valaldolid, qui jouent dimanche, prennent au moins un point…

A quelques jours d'affronter Manchester City en Ligue des champions, cela n'est guère rassurant.