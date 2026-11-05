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FC Séville - Deportivo Alavés : heure du coup d’envoi

LaLiga - Journée 12 6 nov. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Le FC Séville reçoit le Deportivo Alavés à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville, pour un duel de Liga. Les deux équipes abordent la rencontre dans des situations différentes et ont connu des trajectoires opposées ces dernières semaines.

Séville occupe la sixième place du classement, mais peine à trouver de la régularité. La récente défaite 3-1 contre Getafe a assombri l’ambiance autour du club, après les victoires face à Osasuna et au Sporting Hortaleza qui avaient brièvement suscité un regain d’optimisme.

L’équipe de l’entraîneur Luis Garcia a récemment montré des fragilités défensives. Une défaite 4-1 contre le Real Madrid et un match nul 3-3 face à Levante montrent que Séville est capable de laisser filer des rencontres lorsque sa concentration baisse.

Alavés, de son côté, se rend à Séville à la onzième place du classement et traverse une période difficile. La lourde défaite 6-1 contre le FC Barcelone lors de la dernière journée a été un coup dur pour l’équipe de Quique Sanchez Flores, qui n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Liga.

Alavés n’est toutefois pas un adversaire que Séville peut sous-estimer. Les Basques savent livrer des matches serrés, comme l’ont montré le nul vierge contre l’Athletic Bilbao et le match nul 1-1 face à Málaga.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion pour suivre ce duel en direct.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du FC Séville et du Deportivo Alavés ?

Séville aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-1 contre Getafe en Liga. Auparavant, le club avait dû encaisser une défaite 4-1 contre le Real Madrid, tandis qu’une victoire 2-0 face à Osasuna et un succès en coupe contre le Sporting Hortaleza ont constitué des exceptions positives. Au total, Séville a inscrit neuf buts et en a encaissé douze au cours de ces cinq matches.

Alavés n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Liga, avec un bilan de zéro victoire, deux matches nuls et trois défaites. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 6-1 contre le FC Barcelone. Auparavant, Alavés avait fait match nul 1-1 contre Málaga et perdu 2-1 face au Celta Vigo. Sur cette période, le club a marqué quatre buts et en a encaissé onze.

FC Séville - Deportivo Alavés : compositions d’équipe

FC Séville - Deportivo Alavés : forme des équipes

FC Séville - Deportivo Alavés : bilan des confrontations directes

FC Séville - Deportivo Alavés : les classements