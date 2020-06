FC Séville - Betis (2-0), Séville remporte le derby

Le championnat de la Liga a redémarré ce jeudi avec un derby de Séville. L’équipe de Lopetegui l’a emporté 2-0.

Après plus de trois mois d’interruption, et en emboitant le pas à la , la a repris ce jeudi avec la fameuse opposition entre les deux clubs de Séville. La logique a été respectée dans cette partie avec le succès de la bande à Lopetegui. Les locaux ont pris le dessus sur leurs opposants en seconde période, avec deux buts inscrits en l’espace de six minutes (56e et 62e).

Ocampos, l'homme en forme de Séville

L’ancien marseillais Lucas Ocampos a ouvert le score sur pénalty. C’est le 5e match de suite qu’il marque dans ce championnat, et cela lui fait 14 gestes décisifs pour son tout premier exercice en . Le pénalty a été obtenu plutôt généreusement cependant, même s'il était conforme au cours du jeu. Jusqu’à ce tournant, le Betis avait subi mais sans rompre ,repoussant toutes les offensives de son ennemi juré. Mais, une fois que le verrou a sauté, tout est devenu plus facile pour le .

5 - Lucas Ocampos is the first @SevillaFC_ENG player to score five #LaLiga games in a row since Álvaro Negredo in 2011. Beast#LaLigaSantander @SevillaFC_ENG pic.twitter.com/2YpxPfjFiB — OptaJose (@OptaJose) June 11, 2020

Le break a ensuite été assuré par le Brésilien Fernando. L’ancien joueur de a placé une tête victorieuse à la suite d’un corner joué à deux, enfonçant la bête blessée. Même s’il restait environ une demi-heure à jouer, il n’y avait dès lors plus trop de suspense dans ce derby. Nabil Fékir et ses coéquipiers se sont montrés trop timorés tout au long de la partie pour espérer renverser la vapeur.

En s’imposant, Séville conforte sa troisième place au classement. Même s’il reste encore dix journées à jouer, les Andalous sont bien partis pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Betis, de son côté, regarde plus vers le bas, avec seulement 8 points d’avance sur le premier reléguable.