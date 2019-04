FC Porto - Hector Herrera et Alex Telles à l'Atlético cet été ?

Selon A Bola, les deux joueurs du FC Porto pourraient être de nouveau coéquipiers la saison prochaine, mais sous les couleurs des Colchoneros.

Jouissant d'une certaine stabilité depuis plusieurs saisons désormais, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone n'est pas un club réputé pour effectuer de nombreux remodelages de saison en saison. Privilégiant le collectif aux individualités, les Colchoneros sont longtemps parvenus à préserver leurs meilleurs éléments, nécessaires à la bonne santé du jeu prôné par El Cholo. Néanmoins, force est de constater que la donne est en passe de changer, et ce dès cet été.

En effet, après les départs déjà actés de Diego Godin vers l' et du Français Lucas Hernandez vers le Bayern Munich - deux cadres de la défense madrilène - d'autres joueurs majeurs de l'actuel deuxième de pourraient eux aussi se laisser tenter par un nouveau challenge. En tête de liste, l'attaquant Antoine Griezmann, plus que jamais annoncé sur le départ au terme d'un exercice 2018-2019 sous le signe de la régression dans la capitale espagnole.

Hector Herrera et Alex Telles annoncés à Madrid par la presse locale

Pour pallier à ces départs, l'Atlético de Madrid, habitué à ne pas travailler dans l'urgence en matière de recrutement, travaille déjà sur de potentiels renforts. Et selon le média portugais A Bola, les arrivées d'Hector Herrera et Alex Telles, deux joueurs évoluant au , seraient déjà actées.

Respectivement milieu de terrain et latéral gauche, ces deux éléments constitueraient des renforts de choix pour les Colchoneros, eux qui disposent du profil idoine pour s'y imposer, alliant parfaitement abattage physique et qualités technique. Le premier, en fin de contrat en juin prochain, arriverait libre à Madrid, tandis que le second pourrait rapporter 30 millions d'euros au club portugais. Un double transfert qui pourrait être officialisé prochainement par les deux parties.