FC Nantes - Vahid Halilhodzic nuance ses propos sur le PSG

Alors que Nantes s'apprête à affronter le PSG en CDF, Vahid Halilhodzic avait donné son avis sur les raisons de l'élimination du PSG contre United.

Ce mardi, Vahid Halilhodzic a estimé dans un entretien accordé au Parisien que la principale raison de la contre-performance des coéquipiers de Kylian Mbappé lors du match retour face à était la mauvaise préparation de la rencontre. Plus précisément, l'entraîneur du FC et ancien du PSG a pointé du doigt la responsabilité de l'entraîneur parisien, Thomas Tuchel, coupable à ses yeux de ne pas avoir mis ses joueurs dans les meilleures dispositions.

"Il y a eu quelque chose d'incompréhensible", a d'abord déclaré le coach des Canaris. "C'est le comportement de l'équipe avant le match. Comment a-t-on pu accepter que les joueurs viennent tout seuls au stade deux heures avant le match ? Pour leur faire plaisir ? La préparation de Paris avant Manchester, c'est une faute grave. C'est indigne d'un grand club. C'est amateur, incompréhensible. À Paris, il peut y avoir des bouchons ou un accident. La leçon, c'est : Tu as agi comme un petit, donc tu as le résultat d'un petit", a ensuite ajouté le technicien, réputé de longue date pour ne pas avoir la langue dans sa poche.

"Je n’ai aucun problème avec Thomas Tuchel"

Maladroits, ces propos, largement partagés qui plus est, n'ont pas manqué de faire réagir, si bien que l'entraîneur du PSG lui-même en a eu vent en conférence de presse ce mardi, à l'aube d'une demi-finale de face aux Canaris, justement. Une situation qui aurait pu générer quelques tensions. Ce qui n'était vraisemblablement pas l'intention de l'entraîneur du FC Nantes, qui a contacté le Parisien pour remettre les choses dans leur contexte.

"Je maintiens que le PSG est un très grand club, un des plus grands d’Europe. Je n’ai aucun problème avec Thomas Tuchel qui est un très grand entraîneur et dont je ne me permettrais pas de juger le travail. Je suis sûr que le PSG finira par gagner la , car il le mérite", a ainsi précisé Vahid Halilhodzic.