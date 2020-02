FC Nantes, Gourcuff : "Être très bons pour espérer face au PSG"

L'entraîneur du FC Nantes sait que ce sera très compliqué d'obtenir un résultat face au PSG sans réaliser une très grande prestation.

Battu dans les arrêts de jeu par le , le FC espère reprendre sa marche en avant ce mardi, mais cela s'annonce compliqué contre le PSG. Au match aller, les Nantais s'étaient inclinés 2-0 au Parc des Princes mais n'avaient pas démérité. En conférence de presse, Christian Gourcuff s'est exprimé sur le match attendant ses joueurs face à l'ogre parisien et considère qu'il faudra réaliser un match quasiment parfait pour obtenir un résultat contre le champion de en titre.

"Jouer le , c'est toujours très motivant mais aussi difficile. C'est une équipe avec un tel niveau technique... Ce sont des matches à part et il faudra être très bons individuellement et collectivement pour espérer. Un état d'esprit de révolte ? Pas que pour demain soir mais pour le reste de la saison. On a eu une nuit difficile mais on encaisse et la vie continue. On est assez lucide sur nos progrès à faire. On est capable de reconnaître nos erreurs mais on a la volonté de progresser. L'ambition, elle est là", a déclaré l'entraîneur français.

"Le PSG a un tel potentiel offensif"

L'article continue ci-dessous

"La possession ? On n'y renonce pas. Dans le football, il y a deux attitudes : soit on évolue avec ou sans le ballon. Nous, ça nous intéresse de l'avoir mais on sait que face au PSG, on l'aura mois souvent qu'eux. Il faudra être capable de s'organiser lorsqu'on l'aura et ne pas le rendre trop vite. L'enjeu, il est là. Le but, ce n'est pas de déroger à nos principes de jeu. Ils ont un tel potentiel offensif, que c'est difficile de jouer face à Mbappé, Di Maria ou encore Neymar, le détonateur et même Icardi. Je pense aussi à la récupération avec Gueye et Verratti... On ne parle même plus des défenseurs ! Sur le plan technique, ils ont des moyens très supérieurs au niveau du championnat de France", a ajouté le technicien du FC Nantes.

Plus d'équipes

Christian Gourcuff ne veut pas que ses joueurs considèrent la victoire comme une mission impossible : "Il faut qu'on se souvienne du match aller où, je pense, on a gâché quelque chose. On avait la capacité de revenir au score mais on a encaissé de deuxième but. On leur avait posé beaucoup de problèmes et il faut s'inspirer de ça. Alors peut-être que le PSG était moins bien à ce moment précis mais ça veut dire que ce n'est pas infaisable".

L'entraîneur du FC Nantes est revenu sur la défaite dans les arrêts de jeu contre le Stade Rennais : "A froid, je fais la même analyse qu'à chaud. Il y a 94 minutes qui sont globalement satisfaisantes et je pense qu'on a été supérieur à Rennes. Et puis, il y a deux minutes et deux actions qui gâchent tout. Il faut rester objectif et juste dans l'analyse. Ce n'est pas satisfaisant mais contrairement à où c'était un match sans à tout point de vue, là, c'est plutôt encourageant même si on aspire à plus de maîtrise. Je vais aussi retenir les enchaînements et les situations qu'on a pu se procurer, même si on a manqué de lucidité dans nos derniers choix".