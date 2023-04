FC Nantes : Antoine Kombouaré justifie la mise à l'écart de Jaouen Hadjam qui pratique le ramadan

Antoine Kombouaré a expliqué pourquoi il a mis à l'écart du groupe Jaouen Hadjam qui pratique le ramadan.

Le FC Nantes est actuellement au cœur d'une polémique. Avant la rencontre face au Stade de Reims, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a écarté du groupe Jaouen Hadjam qui pratique le ramadan.

Pour Kombouaré, il n'y a pas de polémique

Après le match face à Reims et une lourde défaite 3-0 à La Beaujoire, Antoine Kombouaré a livré sa version des faits. Et il explique que le joueur n'a pas respecté le règlement interne qu'il a édicté.

« J'ai cru comprendre qu'il y a une polémique mais pour moi, il n'y a pas de polémique. Moi, je suis entraîneur, je mets des règle en place, j'ai un cadre. Dans la semaine, ceux qui jeûne, il n'y a pas de soucis pour l'entraînement. Je suis même à travailler pour les soutenir quand on fait des repas en semaine. Ils ne viennent pas déjeuner donc ils vont se reposer. Quand je double les séances ils ne s'entraînent pas car je veux les protéger, on ne veut pas qu'ils se blessent. Par contre la règle, c'est que le jour du match, il ne faut pas jeûner. Et ceux qui jeûnent, ils ne sont pas dans le groupe », a expliqué Kombouaré.

Les autres joueurs musulmans du FC Nantes ont respecté le règlement

« Je respecte celui qui jeûne mais il doit respecter la règle que j'ai mise en place qui est valable pour tout le monde. Ils sont 6 à faire le Ramadan dans l'équipe, il n'y a que Jaouen Hadjam qui ne mange pas les jours de match. Il n'y a pas de soucis, il n'y a aucune sanction, mais simplement, quand tu ne manges pas avec moi tu n'es pas dans le groupe. Tu n'es pas sélectionné », a ajouté Kombouaré.

L'entraîneur du FC Nantes a ensuite été interrogé sur la présence de Jaouen Hadjam face à Lyon, mercredi prochain, pour les demi-finales de la Coupe de France. La réponse de Kombouaré a été limpide : « Je suis entraîneur, je mets des règles en place. On les respecte ou pas. Vous avez Moussa Sissoko, Castelletto, Mohamed, Sam Moutoussamy et Charles ils font le jeûne et puis le jour du match, je veux qu'ils soient à 100% et surtout éviter qu'ils se blessent. Ça fait 20 ans que j'entraîne, j'ai toujours fait ça. C'est son choix, je le respecte. Je suis entraîneur, j'ai un cadre, j'ai des règles et j'assume. »