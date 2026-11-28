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FC Lucerne contre FC Lugano : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 15 29 nov. 2026 - 08:00 Swissporarena

Le FC Lucerne reçoit le FC Lugano à la Swissporarena, à Lucerne, pour un match de Super League suisse.

L’équipe de Jörg Portmann aborde la rencontre sur une victoire. Lucerne s’est récemment imposé 2-0 sur le terrain du FC Bâle, mettant ainsi fin à une série de matches sans victoire en championnat.

Auparavant, Lucerne avait perdu 3-2 contre le BSC Young Boys. Lors des semaines précédentes, le club n’avait pris qu’un point en deux rencontres face au FC Sion et au FC Zurich.

Le FC Lugano arrive en tête du classement. L’équipe de Mattia Croci-Torti a remporté son dernier match de championnat 2-1 contre le Grasshopper Club.

En revanche, Lugano a perdu son match de mercredi en Ligue Conférence. Le club s’est incliné 2-0 sur le terrain du FK Jablonec, après avoir auparavant battu le FK Kauno Zalgiris 3-0.

Lors de leurs dernières confrontations directes, Lugano a nettement pris le dessus. En octobre, le leader s’était imposé 4-0 à domicile.

Voici comment suivre le match.

Les faits marquants de la semaine : où en sont le FC Lucerne et le FC Lugano ?

Sur ses cinq derniers matches officiels, le FC Lucerne compte deux victoires, un nul et deux défaites. L’équipe s’est imposée 2-0 sur le terrain du FC Bâle le 22 novembre, après avoir perdu 3-2 contre le BSC Young Boys le 7 novembre. Lucerne a inscrit cinq buts et en a encaissé six sur cette période.

Le FC Lugano a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 sur le terrain du FK Jablonec, le 26 novembre, en Ligue Conférence. Auparavant, Lugano avait battu le Grasshopper Club 2-1 et le FK Kauno Zalgiris 3-0. Le club a marqué huit buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matches.

FC Lucerne contre FC Lugano : compositions d’équipe

FC Lucerne contre FC Lugano : forme des équipes

FC Lucerne contre FC Lugano : bilan des confrontations directes

FC Lucerne contre FC Lugano : classement