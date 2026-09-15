Cette saison, le Liverpool FC est engagé sur plusieurs fronts : le championnat, la coupe, l’Europe. Pour suivre les Reds sans rien manquer, il faut donc savoir précisément quelle compétition est diffusée chez quel diffuseur. La bonne nouvelle : avec le bon mix, vous ne raterez aucun match.

L’aperçu suivant montre quelles chaînes sont pertinentes pour Liverpool.

Liverpool FC, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Reds en direct à la TV et en livestream ?

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Voir Liverpool FC en direct à la TV et en livestream en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup

Les droits de la Premier League en Allemagne appartiennent entièrement à Sky. La chaîne diffuse tous les matches de championnat en direct, aussi bien en diffusion individuelle qu’en multiplex. Les matches du Liverpool FC sont donc eux aussi bien ancrés dans la programmation de Sky.

Via WOW ou l’application Sky Go, vous pouvez également suivre les matches des Reds en livestream, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

À partir de la saison 2025/26, Sky a également élargi son pack Angleterre avec les droits de l’English Football League (EFL) ainsi que de la Carabao Cup. Ainsi, d’éventuels matches de Liverpool en Coupe de la Ligue ou contre des adversaires de divisions inférieures seront eux aussi diffusés en direct sur Sky.

La FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en Allemagne en exclusivité par DAZN. Le service de streaming diffuse en direct tous les matches concernés, y compris toutes les apparitions du Liverpool FC.

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La Ligue des champions est elle aussi répartie entre plusieurs diffuseurs pour Liverpool. La majorité des matches est diffusée en direct par DAZN. En revanche, un grand choc sélectionné le mardi soir est diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/28, une réorganisation plus importante interviendra : Paramount+ entrera alors dans la diffusion de la Ligue des champions et reprendra une part considérable des droits. Vous trouverez ici tous les détails connus sur le nouveau package de droits.

Si le Liverpool FC atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme d’habitude, également diffusée en clair. Dans ce cas, c’est la ZDF qui assurera la retransmission en direct.

Liverpool FC, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Reds en direct à la TV et en livestream ? Live ticker sur SPOX

Nous suivrons également certains matches des Reds, via notre live ticker. Si nous couvrons un match, le ticker sera visible ici environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV Liverpool FC : la fiche d’identité du club