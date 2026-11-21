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FC Lausanne-Sport - FC Vaduz : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 14 22 nov. 2026 - 10:30 Stade de la Tuiliere

Au Stade de la Tuilière, le FC Lausanne-Sport reçoit le FC Vaduz pour un duel de Super League entre deux équipes actuellement dans le dernier tiers du classement et qui ont un besoin urgent de points.

Lausanne aborde cette rencontre sans grand élan. Lors de ses quatre derniers matches officiels en championnat, l’équipe de Ludovic Magnin n’a pris qu’un point, grâce à un nul 1-1 contre le Grasshopper Club. Elle a notamment subi une cruelle défaite 5-4 face au FC Thoune.

Son seul succès récent est une nette victoire 7-0 en coupe contre le FC Winkeln SG, qui ne permet toutefois pas de tirer de conclusions pour le championnat. La défense semble fragile et la régularité fait défaut.

Vaduz n’arrive pas non plus au meilleur de sa forme. L’équipe de Marc Schneider s’est récemment inclinée 4-0 contre le FC Sion et est ainsi restée muette pour la troisième fois en quatre matches de championnat. Seule sa victoire 3-0 contre le FC Bâle 1893 sur cette période donne des raisons d’espérer.

Le classement accentue la pression sur les deux équipes. Vaduz occupe la onzième place et Lausanne-Sport la douzième : cette confrontation directe aura des conséquences immédiates dans la seconde moitié du classement.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion du match en direct.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du FC Lausanne-Sport et du FC Vaduz ?

Lausanne-Sport aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est soldé par un nul 1-1 contre le Grasshopper Club. Auparavant, l’équipe avait perdu 5-1 contre Thoune et 1-0 contre Sion. Sur ces cinq rencontres, Lausanne a inscrit dix buts, mais en a également encaissé neuf, un bilan qui reflète son irrégularité.

Sur ses cinq derniers matches de championnat, Vaduz affiche un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites. L’équipe a récemment perdu 4-0 contre Sion, après un nul 2-2 face au Grasshopper. La victoire 3-0 contre Bâle reste sa performance la plus marquante sur cette période. En cinq matches, Vaduz a marqué huit buts et en a encaissé neuf.

FC Lausanne-Sport - FC Vaduz : compositions d’équipe

FC Lausanne-Sport - FC Vaduz : forme récente

FC Lausanne-Sport - FC Vaduz : bilan des confrontations directes

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