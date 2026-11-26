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FC Heidenheim - 1. FC Nuremberg : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 27 nov. 2026 - 12:30 Voith-Arena

Le FC Heidenheim reçoit le 1. FC Nuremberg en 2. Bundesliga. La rencontre se joue à la Voith-Arena, à Heidenheim.

Les dernières semaines ont été difficiles pour les locaux. Heidenheim s’est récemment incliné 3-1 face à Darmstadt et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches officiels.

Auparavant, l’équipe avait fait match nul 2-2 contre Hanovre 96 et 1-1 contre Energie Cottbus. L’entraîneur Frank Schmidt doit remettre son équipe sur les rails devant son public.

Nuremberg se déplace en tant que deuxième du classement, mais ne traverse pas non plus sa meilleure période. L’équipe de Miroslav Klose s’est récemment inclinée 2-1 face à l’Eintracht Brunswick.

Auparavant, le club avait battu Darmstadt 2-0 et gagné 3-1 sur le terrain de St. Pauli. Son bilan sur cinq matches reste néanmoins de deux victoires et trois défaites, dont un revers 5-2 contre le Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne.

Cinq places séparent les deux équipes au classement : Heidenheim est septième, Nuremberg deuxième. Voici les informations sur la chaîne de télévision et le streaming pour suivre la rencontre en direct.

L’actualité de la semaine : où en sont le FC Heidenheim et le 1. FC Nuremberg ?

Heidenheim n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de championnat, avec deux nuls et trois défaites. L’équipe s’est récemment inclinée 3-1 contre Darmstadt. Auparavant, elle avait fait match nul 2-2 contre Hanovre 96 et 1-1 contre Energie Cottbus.

Nuremberg compte deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Brunswick. Auparavant, le club avait gagné 2-0 contre Darmstadt et 3-1 sur le terrain de St. Pauli. En Coupe d’Allemagne, il s’est incliné 5-2 face au Bayer Leverkusen.

FC Heidenheim - 1. FC Nuremberg : compositions

FC Heidenheim - 1. FC Nuremberg : forme des équipes

FC Heidenheim - 1. FC Nuremberg : bilan des confrontations directes

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