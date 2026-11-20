Comment regarder FC Fleury 91 - Rouen avec un VPN

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France DAZN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 13 21 nov. 2026 - 08:45

Le FC Fleury 91 reçoit Rouen pour un match de Ligue 3 qui compte au classement : dix places séparent les deux équipes.

Fleury aborde cette rencontre sur une série irrégulière. Battu par Concarneau lors de sa dernière sortie en championnat, le club n’a remporté que deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et reste installé dans la seconde moitié du classement.

Rouen, à l’inverse, est en excellente forme. Le club a remporté quatre de ses cinq derniers matches et s’est imposé 2-0 face au SC Bastia lors de sa plus récente rencontre de Ligue 3, confortant sa place près du sommet du classement.

Les visiteurs pourront aussi s’appuyer sur leur élan en Coupe de France : ils ont franchi l’obstacle du COBSP St Brieuc avant la trêve internationale sans encaisser de but.

Fleury devra faire nettement mieux que lors de ses récentes prestations à domicile pour inquiéter une équipe de Rouen qui semble bien organisée et difficile à prendre en défaut.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder FC Fleury 91 - Rouen, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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