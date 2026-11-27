Comment regarder FC Cincinnati - Nashville SC avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec une meilleure sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 28 nov. 2026 - 18:30 TQL Stadium

Le FC Cincinnati reçoit le Nashville SC au TQL Stadium pour un match des play-offs de MLS entre deux équipes de la conférence Est qui se sont affrontées il y a quelques jours seulement.

Cincinnati aborde la rencontre avec confiance après deux victoires consécutives. L’équipe s’est imposée 3-1 sur le terrain d’Orlando City, puis a battu Nashville 1-0 le 22 novembre.

L’équipe de Pat Noonan a inscrit sept buts et en a encaissé cinq lors de ses cinq derniers matchs. Sa défaite 2-0 à domicile contre Nashville, le 7 novembre, est la seule sur cette période.

Nashville arrive en tant que leader de la conférence Est, mais a perdu cette dernière confrontation. L’équipe de BJ Callaghan a remporté trois de ses cinq derniers matchs et n’a pas encaissé de but lors de deux d’entre eux.

Le club du Tennessee a battu le Red Bull New York 3-2 et Montréal 2-0 avant cette récente série de rencontres contre Cincinnati. Sa victoire 4-0 à domicile face à Cincinnati en août montre de quoi il est capable contre cet adversaire.

Les deux équipes ayant chacune remporté l’une de leurs deux dernières confrontations, difficile de les départager. Voici comment suivre le match.

Les informations officielles sur la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming seront ajoutés une fois les diffuseurs confirmés.

Actualités des équipes et effectifs