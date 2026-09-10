Chelsea est en Angleterre ce genre de club qui semble ne jamais quitter bien longtemps la lumière des projecteurs : même dans les périodes plus calmes, il se passe toujours quelque chose à Stamford Bridge. Pour tous ceux qui veulent suivre proprement les matches officiels, vient alors la partie pratique : selon la compétition, les droits appartiennent à différents diffuseurs. Cela veut dire pour vous qu’un seul abonnement ne couvre pas tout. Quels diffuseurs sont pertinents pour Chelsea et où vous ne raterez vraiment aucun match, tout est résumé ici de manière claire.

FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Blues en direct à la TV et en livestream ?



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Voir le FC Chelsea en direct à la TV et en livestream en Premier League, en Ligue des champions, en FA Cup, en Carabao Cup et au Community Shield

En Allemagne, Sky reste l’adresse de référence pour la Premier League : la chaîne payante diffuse chaque rencontre en direct, au choix en match individuel ou en multiplex. Les apparitions de Chelsea y sont donc toutes comprises. Pour tous ceux qui ne sont pas installés classiquement devant leur téléviseur, le tout est aussi disponible en streaming via Sky Go ou via WOW.

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À partir de la saison 2025/26, Sky a nettement renforcé son offre sur le football anglais : non seulement la Premier League y est diffusée en direct, mais aussi la Carabao Cup. En clair : lorsque Chelsea est au programme en Coupe de la Ligue, vous retrouvez également les matches en intégralité sur Sky.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, la règle en Allemagne est la suivante : DAZN détient les droits exclusifs. Le service de streaming diffuse les matches en direct, et donc bien sûr aussi chaque rencontre de Chelsea dès que les Blues sont sur le terrain dans l’une de ces deux compétitions.

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En Ligue des champions, les droits sont partagés. La plupart des matches de Chelsea sont à voir en direct sur DAZN. S’ajoute à cela Amazon Prime Video, qui diffuse chaque mardi une affiche de premier plan en exclusivité ; selon le calendrier, cela peut aussi concerner un match de Chelsea ou plus généralement avec une équipe anglaise.

À partir de 2027/28, beaucoup de choses vont changer dans la diffusion de la Ligue des champions : Paramount+ fera son entrée et proposera alors à l’avenir la majeure partie des matches. Tous les détails sur la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici. En clair : vous devriez noter Paramount+ dès maintenant pour cela à partir de 2027/28.

Si Chelsea atteint la finale de la Ligue des champions, le match pour le titre sera, comme d’habitude, aussi diffusé en clair. En Allemagne, c’est la ZDF qui est prévue pour cela : la finale y figure comme un rendez-vous fixe évident dans la grille des programmes.

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FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le live ticker de SPOX

SPOX propose un live ticker pour certains matches des Blues dans les compétitions nationales et internationales. Vous trouverez les live tickers ici juste avant le coup d’envoi.

Diffusion du FC Chelsea : la fiche d’identité du club