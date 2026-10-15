FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Blues en direct à la TV et en streaming ?

Chelsea est en Angleterre un club qui semble ne jamais vraiment rester longtemps hors des projecteurs : même dans les périodes plus calmes, il se passe toujours quelque chose à Stamford Bridge. Pour tous ceux qui veulent suivre proprement les matches officiels, vient alors la partie pratique : selon la compétition, les droits appartiennent à différents diffuseurs. Cela signifie pour vous qu’un seul abonnement ne couvre pas tout. Quels diffuseurs sont importants pour Chelsea et où vous ne raterez vraiment aucun match, tout est présenté ici de manière claire.

FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Blues en direct à la TV et en livestream ?



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Voir le FC Chelsea en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield en direct à la TV et en livestream

En Allemagne, Sky reste l’adresse incontournable pour la Premier League : la chaîne payante diffuse chaque rencontre en direct, au choix en match individuel ou en multiplex. Les matches de Chelsea sont donc tous inclus. Pour tous ceux qui ne sont pas installés devant la télévision de manière classique, le tout est également disponible en streaming via Sky Go ou via WOW.

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À partir de la saison 2025/26, Sky a sensiblement renforcé son offre sur le football anglais : non seulement la Premier League y est diffusée en direct, mais aussi la Carabao Cup. En clair : si Chelsea figure au calendrier de la Coupe de la Ligue, vous trouverez également tous les matches sur Sky.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, voici ce qui s’applique en Allemagne : DAZN détient les droits exclusifs. Le service de streaming diffuse les matches en direct, et donc naturellement chaque rencontre de Chelsea dès que les Blues sont sur le terrain dans l’une de ces deux compétitions.

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En Ligue des champions, les droits sont partagés. Vous verrez la plupart des matches de Chelsea en direct sur DAZN. À cela s’ajoute Amazon Prime Video, qui diffuse exclusivement chaque mardi une affiche de premier plan sélectionnée : selon le calendrier, cela peut aussi être un match de Chelsea ou plus généralement avec une équipe anglaise.

À partir de 2027/28, beaucoup de choses vont changer concernant la diffusion de la Ligue des champions : Paramount+ fera son entrée et proposera alors à l’avenir la majorité des matches. Tous les détails sur la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici. En clair : il faudra bien noter Paramount+ à partir de 2027/28.

Si Chelsea va jusqu’en finale de la Ligue des champions, le match pour le titre est, comme d’habitude, également diffusé en clair. En Allemagne, c’est la ZDF qui est retenue pour cela : la finale y figure comme un rendez-vous fixe de la grille.

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FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le live-ticker de SPOX

SPOX propose un live-ticker pour certains matches des Blues dans les compétitions nationales et internationales. Vous trouverez les live-tickers ici peu avant le coup d’envoi.

Diffusion du FC Chelsea : la fiche d’identité du club