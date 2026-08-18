Chelsea est en Angleterre le genre de club qui, en apparence, ne disparaît jamais bien longtemps de la lumière des projecteurs : même dans les périodes plus calmes, il se passe toujours quelque chose à Stamford Bridge. Pour tous ceux qui veulent suivre proprement les matches officiels, vient alors la partie pratique : selon la compétition, les droits appartiennent à différents diffuseurs. Cela signifie pour vous qu’un seul abonnement ne couvre pas tout. Quels diffuseurs sont pertinents pour Chelsea et où vous ne raterez finalement vraiment aucun match, tout est présenté ici de manière claire.

FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Blues en direct à la TV et en livestream ?



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Voir le FC Chelsea en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield en direct à la TV et en livestream

En Allemagne, Sky reste l’adresse de référence pour la Premier League : la chaîne payante diffuse chaque match en direct, au choix en match individuel ou en multiplex. Les rencontres de Chelsea y sont donc intégralement incluses. Pour tous ceux qui ne sont pas assis classiquement devant la télévision, l’ensemble est aussi disponible en streaming via Sky Go ou WOW.

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À partir de la saison 2025/26, Sky a sensiblement renforcé son offre sur le football anglais : non seulement la Premier League y est diffusée en direct, mais aussi la Carabao Cup. En clair : quand Chelsea est au programme en Coupe de la Ligue, vous trouverez également les matches en intégralité sur Sky.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, la règle en Allemagne est la suivante : DAZN détient les droits exclusifs. Le service de streaming diffuse les matches en direct, et donc bien sûr aussi chaque rencontre de Chelsea dès que les Blues sont sur le terrain dans l’une des deux compétitions.

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En Ligue des champions, les droits sont répartis. Vous verrez la plupart des matches de Chelsea en direct sur DAZN. S’y ajoute Amazon Prime Video, qui diffuse chaque mardi un match de premier plan sélectionné en exclusivité : selon le calendrier, cela peut aussi être une rencontre avec Chelsea ou, plus généralement, avec une participation anglaise.

À partir de 2027/28, beaucoup de choses vont changer concernant la diffusion de la Ligue des champions : Paramount+ fera son entrée et proposera alors à l’avenir la majorité des matches. Tous les détails sur la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici. En clair : il faudra bien noter Paramount+ pour cela à partir de 2027/28.

Si Chelsea va jusqu’en finale de la Ligue des champions, la finale sera comme d’habitude également diffusée en clair. En Allemagne, c’est la ZDF qui est prévue pour cela : la finale y figure comme un rendez-vous fixe de la programmation.

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FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le live ticker de SPOX

SPOX propose un live ticker pour certains matches des Blues dans les compétitions nationales et internationales. Vous trouverez les live tickers ici juste avant le coup d’envoi.

Diffusion du FC Chelsea : la fiche d’identité du club