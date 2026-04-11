En Angleterre, Chelsea est l'un de ces clubs qui, semble-t-il, ne disparaît jamais longtemps des feux de la rampe : même pendant les périodes plus calmes, il se passe toujours quelque chose à Stamford Bridge. Pour qui souhaite suivre tous les matchs officiels, voici l’essentiel : selon la compétition, les droits télé sont répartis entre plusieurs diffuseurs ; aucun abonnement ne couvre donc tout. Vous trouverez ici un récapitulatif clair des chaînes qui diffusent les rencontres des Blues et des solutions pour ne manquer aucune rencontre.

FC Chelsea : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Blues à la télé et en streaming ?



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Suivez le FC Chelsea en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield à la télévision et en streaming.

En Allemagne, Sky demeure la référence incontournable pour la Premier League : la chaîne payante diffuse chaque rencontre en direct, soit en match individuel, soit en multivision. Les matchs de Chelsea sont donc tous inclus. Pour ceux qui ne sont pas devant leur téléviseur, l’intégralité de la programmation est également disponible en streaming via Sky Go ou WOW.

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Dès la saison 2025/26, Sky renforce son offre « Angleterre » : la Premier League et la Carabao Cup sont diffusées en direct. Concrètement, lorsque Chelsea dispute la Coupe de la Ligue, vous pouvez suivre l’intégralité de ses matchs sur Sky.

En revanche, DAZN détient en exclusivité les droits de la FA Cup et du FA Community Shield en Allemagne : la plateforme diffuse donc en direct l’intégralité des rencontres de Chelsea dès que les Blues entrent en lice dans l’une de ces deux compétitions.

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En Ligue des champions, les droits sont partagés : la majorité des rencontres des Blues est diffusée sur DAZN, tandis qu’Amazon Prime Video détient l’exclusivité d’un match de prestige chaque mardi, qui peut parfois mettre en lice Chelsea ou une autre formation anglaise.

À partir de la saison 2027/2028, la diffusion de la Ligue des champions va connaître un tournant : Paramount+ fait son entrée et diffusera désormais la plupart des matchs. Vous trouverez ici tous les détails concernant la nouvelle répartition des droits. En clair : pensez à vous abonner à Paramount+ dès 2027/2028.

Si Chelsea atteint la finale de la Ligue des champions, elle sera, comme toujours, diffusée en clair. En Allemagne, c’est la ZDF qui a été désignée pour l’occasion : la finale y est un rendez-vous incontournable de la grille des programmes.

Amazon Prime Video diffusera, en exclusivité, la rencontre phare du mardi.

Pour le FC Chelsea, toutes les informations sur la retransmission en un coup d’œil : le live-ticker de SPOX.

SPOX propose le live textuel de certaines rencontres des Blues dans les compétitions nationales et internationales. Vous trouverez ici le live textuel peu avant le coup d’envoi.

Diffusion du FC Chelsea : le club en bref