FC Bayern Munich : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs du FCB en direct à la télévision et en streaming ?

FC Bayern Munich : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du FCB en direct à la télévision et en streaming ?



Suivez le FC Bayern Munich en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne à la télévision et en streaming.

Le FC Bayern Munich poursuit sa quête de titres. Pour ne manquer aucun match, les supporters doivent souscrire plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs. Voici les chaînes qui diffusent les rencontres du FCB.

Cette saison, les droits de la Bundesliga sont partagés entre Sky et DAZN. Sky diffuse le match du vendredi, l’ensemble des rencontres individuelles ainsi que la rencontre phare. Les rencontres sont également disponibles en streaming sur WOW ou via l’application Sky Go.

DAZN, de son côté, conserve la précieuse conférence du samedi et continue de diffuser les rencontres du dimanche. En résumé, le calendrier du FC Bayern Munich dicte la chaîne sur laquelle vous suivrez les rencontres.

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Sur les chaînes gratuites, seuls certains matchs de Bundesliga sont diffusés : la rencontre d’ouverture de la phase aller, celle du retour, ainsi que la dernière rencontre du vendredi avant la trêve hivernale. Pour cela, SAT.1 est la chaîne qu’il vous faut.

Sur DAZN, vous pouvez également suivre la plupart des rencontres de Ligue des champions du FC Bayern Munich ; seul le match du mardi de chaque journée est diffusé en exclusivité sur Amazon Prime. À partir de 2027, le géant du streaming Paramount+ fera son entrée sur le marché.

En cas de qualification du Bayern pour la finale, cette rencontre sera également diffusée en clair, la ZDF se chargeant alors de la retransmission.

Tous les matchs de la Coupe d’Allemagne sont diffusés en direct sur Sky. Toutefois, à chaque tour, plusieurs rencontres sont également retransmises sur les chaînes publiques ARD et ZDF.

En règle générale, les rencontres du Bayern sont aussi proposées en clair : l’ARD et la ZDF optent fréquemment pour les matchs du club bavarois.

Pour le FC Bayern Munich, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs du FCB en direct à la télévision et en streaming ? Suivez également le live-ticker sur SPOX.

Sur la page d’accueil de SPOX, un live-ticker couvre tous les matchs du FC Bayern Munich et vous tient informé en temps réel. C’est par ici.

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