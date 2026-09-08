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Bayern Munich, rumeur : à quoi doit ressembler le plan de retour de Musiala

Samedi dernier, Jamal Musiala a fait ses débuts en match officiel avec le Bayern cette saison. Le joueur de 23 ans est entré en jeu à partir de la 57e minute à Schalke, à la place de Lennart Karl. Les premières impressions ont été plutôt positives. Même si, sur le plan du jeu, peu de choses ont fonctionné lors du 0-0 contre le promu, Musiala a tout de même paru vif, volontaire et robuste.

Il s’agissait de la première apparition de l’international depuis son retrait de la compétition il y a quelques semaines à la suite d’un dysfonctionnement neurologique, après ses effondrements lors de deux matches amicaux. Musiala a ensuite manqué la Supercoupe à Dortmund contre le BVB (2-1), le match d’ouverture de Bundesliga contre le VfB Stuttgart (5-1) et le match du premier tour de la Coupe d’Allemagne sur le terrain du VfL Osnabrück (3-1).

« Après ces incidents, nous lui avons donné un peu du calme dont il avait besoin », a déclaré Max Eberl, membre du directoire sportif du Bayern, après le match à Schalke. « Le traitement a été ajusté, puis nous avons vu, en concertation avec les médecins, le staff technique et bien sûr avec lui, comment il se sentait et qu’il était ensuite prêt à être là aujourd’hui. C’est pourquoi il est aussi une option absolue et il sera immédiatement relancé lorsqu’il sera dans le groupe. Nous sommes heureux de retrouver Jamal, qu’il décide des matches pour nous. »

Comme le rapporte désormais le Bild , Musiala doit toutefois continuer à être réintégré avec prudence et « obtenir petit à petit plus de minutes ». Il doit aussi continuer à faire régulièrement des pauses afin de maintenir la charge dans des limites raisonnables. Le tout doit se faire, selon le Bild, en étroite concertation avec l’entraîneur Vincent Kompany.

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Bayern Munich, rumeur : qu’est-ce qui bloque avec Christoph Freund ?

Comme le rapporte l’Abendzeitung de Munich, le Bayern souhaite volontiers prolonger le contrat de son directeur sportif, qui court jusqu’en 2027, de préférence avant l’assemblée générale de novembre. Après que le directeur général Jan-Christian Dreesen et le membre du directoire sportif Max Eberl se sont liés au champion d’Allemagne record au-delà de l’été prochain, le triumvirat doit être complété avec l’Autrichien.

Cependant, Freund se trouverait actuellement dans une « phase de réflexion ». Selon l’AZ, l’avenir du chef scout Nils Schmadtke jouerait un rôle. Ce dernier possède, comme Freund, un contrat jusqu’en 2027. Si Schmadtke, qui est considéré comme un proche d’Eberl, devait partir, « Freund pourrait installer un chef scout selon ses propres idées ».

Les signes pointent vers une prolongation avec Freund, car il jouirait d’une bonne réputation sur toute la ligne et son travail serait particulièrement apprécié au Campus. Sa relation avec l’entraîneur Vincent Kompany serait également très bonne.

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Bayern Munich, actualité : Harry Kane veut gagner la Ligue des champions

La star de l’attaque Harry Kane veut enfin décrocher cette saison avec le Bayern le titre tant convoité en Ligue des champions. « Nous en sommes très proches », a déclaré le joueur de 33 ans avant l’entrée en lice en C1 jeudi (21h00/DAZN) contre Bodö/Glimt sur TNT Sports : « La saison passée, ce sont de petits détails qui ont fait la différence. Nous abordons maintenant cette saison en nous disant : cela doit être notre année. »

Après l’amère élimination en demi-finale contre le futur champion, le Paris Saint-Germain, lors du précédent exercice, les Munichois sont en quête de leur septième titre dans la reine des compétitions.

En Ligue des champions, il ne s’agit toutefois « pas seulement d’être la meilleure équipe. Parfois, il faut aussi la réussite nécessaire au bon moment », a estimé Kane : « La question est de savoir si nous pouvons faire cette petite différence nécessaire pour aller plus loin et gagner la Ligue des champions. C’est mon objectif. Et c’est l’objectif de toute l’équipe. »

C’est aussi pour cela qu’il ne s’est pas encore penché sur une fin de carrière, a souligné le capitaine de l’équipe d’Angleterre. « Il y a encore des choses que je veux gagner en club. C’est la même chose avec la sélection nationale », a déclaré Kane, qui avait inscrit la saison dernière un remarquable total de 73 buts pour le Bayern et l’Angleterre : « Pour moi, il s’agit donc de savourer ce moment le plus longtemps possible. »

(SID)

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