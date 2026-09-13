FC Bayern Munich, infos et rumeurs : Vincent Kompany redonne soudain de l’espoir à une star mise à l’écart

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Bayern Munich, rumeur : le FC Barcelone ne devrait finalement plus devoir d’argent au Bayern

Il y a quelques jours, le FC Barcelone a publié son rapport financier, dont il ressortait que plus de onze millions d’euros du montant du transfert de Robert Lewandowski figuraient encore comme dettes à court terme impayées. Lewandowski, qui joue en MLS pour le Chicago Fire depuis cette saison, avait quitté le Bayern pour Barcelone en 2022 pour une indemnité de transfert de base de 45 millions d’euros, les Catalans avaient convenu d’un paiement échelonné de l’indemnité.

Toutefois, les Munichois auraient déjà reçu la dernière échéance ; selon les informations de Christian Falk, chef du football chez Bild, le champion d’Espagne ne doit donc plus d’argent aux Munichois pour Lewandowski. Barcelone aurait plutôt entre-temps emprunté l’argent à une banque, ce qui a ensuite permis de payer le FCB. C’est désormais la créance de la banque qui arrive à échéance.

Bayern, infos : Uli Hoeneß a appelé l’entraîneur du FCA Manuel Baum

Le FC Augsbourg a certes reperdu la tête du classement après l’égalisation tardive du Bayer Leverkusen à 2-2 lors de la troisième journée de Bundesliga, mais les Souabes bavarois restent invaincus et surfent sur une dynamique très positive sous les ordres de l’entraîneur Manuel Baum.

Dès avant le match contre Leverkusen, l’entraîneur Baum a reçu un appel surprise d’Uli Hoeneß. Le président d’honneur du Bayern Munich a appelé Baum de manière inattendue en semaine, apparemment pour le féliciter de son bon travail.

Sur Sky, avant le coup d’envoi du match contre Leverkusen, le présentateur Michael Leopold a évoqué auprès de Baum « un appel du Tegernsee », Hoeneß vivant au « mer bavaroise ». Baum a répondu, un peu perplexe : « Là où tu vas toujours chercher tes informations, c’est vraiment incroyable. Malgré tout, pardonne-moi de ne pas parler du contenu. » Lorsque Leopold a insisté et demandé si Hoeneß avait exprimé son estime, Baum a répondu : « Oui, on peut le formuler comme ça. »

Bayern Munich, infos : Vincent Kompany donne un peu d’espoir à Sacha Boey

Sacha Boey peut au moins nourrir de petits espoirs de jouer avec le Bayern Munich lors de cette phase aller. « Maintenant, la période des transferts est terminée et Sacha reçoit notre soutien », a déclaré l’entraîneur Vincent Kompany lors de la conférence de presse précédant le match de Bundesliga des Munichois sur la pelouse du SV Elversberg dimanche (17 h 30, en direct sur DAZN).

Les Munichois avaient tenté en vain de vendre Boey pendant la période des transferts. Toutefois, des transferts, notamment vers la Turquie puis dernièrement vers l’Arabie saoudite, ont capoté. Après la victoire du Bayern Munich en Ligue des champions contre Bodö/Glimt, Boey a figuré pour la première fois cette saison dans le groupe pour un match, le directeur sportif Max Eberl ayant ensuite précisé que le club tenterait à nouveau de vendre le latéral droit cet hiver.

D’ici là, Boey fait tout à fait normalement partie de l’équipe et sera lui aussi « soutenu » par le staff technique, a tenu à préciser Kompany. « Maintenant, le marché des transferts est fermé, et Sacha fait partie de notre équipe et a notre soutien. Mon rôle est qu’il soit performant », a déclaré Kompany.

La concurrence est certes difficile pour Boey, « rien qu’à ce poste, nous avons Josip Stanisic et Konrad Laimer, et la concurrence est déjà rude », a déclaré le coach, mais tout peut arriver dans le football « quand on a la bonne attitude ». Boey s’entraîne « très bien actuellement et tout le reste se verra ensuite », a ajouté Kompany.

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