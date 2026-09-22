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FC Bayern, rumeur : Ali Barat se mêle au poker autour du prodige JJ Gabriel

Selon les informations du Manchester Evening News, Ali Barat a lui aussi ses intérêts dans le poker autour du prodige JJ Gabriel. Le célèbre conseiller de l’agence « Epic Sports » aurait aidé à initier les discussions entre le clan du joueur et les clubs annoncés comme intéressés, à savoir le FC Bayern Munich et le Real Madrid.

Selon le rapport, l’apparition de Barat aurait provoqué la surprise à Manchester United, l’employeur actuel du joueur de 15 ans. Les agents de joueurs ne sont en effet officiellement pas autorisés à facturer une commission ni à accepter des paiements pour des joueurs de moins de 16 ans. Avec cette initiative, l’Iranien, déjà désigné à deux reprises meilleur agent du monde, s’est toutefois déjà positionné pour faire signer l’adolescent à l’avenir.

Barat fait actuellement sans aucun doute partie des plus grands conseillers du milieu, mais il se retrouve aussi régulièrement au centre de polémiques en raison de son attitude. Il s’est notamment fait connaître en gérant le prêt de Nicolas Jackson avec le FC Bayern Munich, après quoi il s’est tout simplement célébré lui-même dans un communiqué insolite intitulé « Ali Barat a redéfini le jeu » et a révélé des détails de l’opération entre le champion record d’Allemagne et le FC Chelsea. Cet été, il a toutefois perdu un peu de son « éclat » en raison de la saga autour de Noah Atubolu, à qui il aurait fait de fausses promesses. Les chemins se sont finalement séparés et le gardien a négocié seul son avenir, qui s’appelle désormais l’Eintracht Francfort.

Selon des informations concordantes des médias, Gabriel veut absolument quitter Manchester et aurait même demandé que son enregistrement au club soit annulé. La procédure aurait provoqué un « choc » à United et serait « presque sans précédent », selon un rapport du Telegraph. Selon le Daily Mail, sa famille estime que les Red Devils ont pris un retard drastique sur des équipes comme Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid.

En Espagne, on entend entre-temps que le Barça et le Real auraient une longueur d’avance dans la course au jeune joueur offensif. Il aurait même récemment rendu visite aux Catalans. Comme Sky Sports l’a rapporté récemment, des discussions déjà avancées ont eu lieu avec les deux géants espagnols.

Des contacts existeraient par ailleurs déjà avec le FC Bayern depuis février. Récemment interrogé au sujet de Gabriel, le directeur sportif Christoph Freund est toutefois resté discret. « Je ne parle pas des joueurs qui sont sous contrat dans d’autres clubs. Nous connaissons le joueur parce qu’il est très, très talentueux - un talent exceptionnel. Mais je ne peux pas en dire plus », a-t-il déclaré, en démentant des échanges actuels avec le clan du joueur.

Outre l’énorme concurrence dans la course à Gabriel, les règles internationales sur les transferts constituent également un obstacle à une éventuelle signature. En tant qu’Anglais, cet attaquant très talentueux ne pourrait en principe rejoindre un club européen et y jouer comme professionnel qu’à partir de son 18e anniversaire, ce qui poserait aussi un problème au Real ou au Barça. Il existe toutefois une porte de sortie. Parce que son père est originaire d’Irlande et que sa mère a des racines chypriotes, le jeune joueur pourrait obtenir un passeport de l’UE.

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FC Bayern, news : voilà pourquoi Lennart Karl ne figure plus dans le premier groupe de Jürgen Klopp

À la place de Lennart Karl (FC Bayern Munich), c’est Karim Adeyemi (FC Barcelone) qui figurera dans le groupe de Jürgen Klopp pour les deux premiers matches de l’équipe d’Allemagne en Ligue des nations contre les Pays-Bas jeudi puis, trois jours plus tard à Augsbourg, contre la Grèce.

D’après les informations de Sky, ce changement est lié à une mesure de précaution concernant Karl. Le joueur de 18 ans aurait souffert de légères gênes musculaires la semaine dernière et n’a donc pas joué lors du 7-0 contre l’Union Berlin vendredi. Jusqu’à son arrivée en équipe d’Allemagne, au moment où auront lieu le duel contre la Serbie et le match retour contre la Grèce, le joueur offensif suivra donc un programme individuel.

Karl n’était revenu à l’entraînement collectif du FC Bayern que depuis quelques semaines, après avoir manqué la Coupe du monde au dernier moment en raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire.

Depuis le début encore récent de la saison, Karl a disputé cinq matches jusqu’ici. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

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