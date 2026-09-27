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Même si le Bayern Munich tente courageusement d’affronter avec le plus grand calme toutes les rumeurs autour d’un possible départ de la superstar Michael Olise, une chose est claire : « Il faudra à un moment donné discuter avec lui et lui soumettre une offre correspondante. » C’est ce qu’a déclaré le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge dans un entretien accordé à l’Abendzeitung de Munich.

Olise est certes sous contrat avec le champion record d’Allemagne jusqu’à l’été 2029, mais les dirigeants bavarois veulent procéder à une prolongation anticipée jusqu’en 2031. Selon certaines informations, le salaire de l’international français doit dans ce cadre être relevé aux alentours de 25 millions d’euros, ce qui lui permettrait de rejoindre les plus gros salaires comme Harry Kane ou Jamal Musiala. Pour Rummenigge, Olise est, avec Lamine Yamal du FC Barcelone, le meilleur ailier droit du monde, même s’il juge la star du Bayern « en ce moment même encore plus mûre ».

Avec une prolongation de contrat et une revalorisation salariale, le Bayern améliorerait encore sa position déjà favorable en cas d’éventuelles offres de prétendants comme le Real Madrid ou le FC Liverpool. Selon les rumeurs, les décideurs munichois envisagent de négocier avec Olise une clause libératoire conséquente. Il serait question de 250 millions d’euros.

Rummenigge n’a donné aucun calendrier pour les négociations avec le joueur de 24 ans. Le directeur sportif Max Eberl et le président du directoire Jan-Christian Dreesen visent en revanche l’été 2027 pour savoir « s’il y a une tendance à une prolongation de son côté ou non », comme l’a expliqué Eberl.

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Bayern Munich, rumeur : une succursale du FCB à Birmingham ?

L’été dernier, un ou deux clubs ont jeté un regard vers Munich et sur la situation de Min-jae Kim. Le défenseur central était considéré comme un candidat au départ du Bayern, mais il est finalement resté sur les bords de l’Isar et a déjà souligné avec force sa valeur pour l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany grâce à de solides performances en ce début de saison.

Selon le podcast de BildBayern-Insider, l’un des clubs intéressés l’été dernier, le vainqueur de la Ligue Europa Aston Villa, continuerait de garder un œil sur Kim et s’intéresserait à un transfert à l’été 2027. Le contrat de Kim à Munich court encore jusqu’en 2028. Mais celui qui était supposé être un candidat vacillant et au départ est entre-temps sans doute devenu un candidat à une prolongation. Les dirigeants du Bayern veulent entamer des discussions avec le Sud-Coréen de 29 ans à l’automne, selon Sport Bild.

Si Kim devait effectivement rejoindre Birmingham, il y retrouverait deux anciens coéquipiers. Depuis cet été, Leon Goretzka et Nicolas Jackson sont tous deux sous contrat avec Villa.

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Bayern Munich, rumeur : l’ex-joueur de Mayence a failli rejoindre le FCB

Jeremiah St. Juste a bien failli atterrir au Bayern en 2022. « J’en étais si proche, puis je me suis déboîté l’épaule », a déclaré le défenseur de Feyenoord Rotterdam à Voetbal International. « J’ai été opéré des deux épaules cette année-là, parce que c’était nécessaire. Je n’ai plus jamais eu de problèmes après cela, mais le transfert ne s’est malgré tout pas concrétisé. »

Outre le Bayern, le Borussia Dortmund aurait également été intéressé par le Néerlandais, mais les deux équipes ont hésité, si bien que St. Juste a finalement quitté le 1. FSV Mayence pour le Sporting Lisbonne. Cet été, le défenseur central a rejoint Feyenoord. L’ancien entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann aurait été un grand défenseur de St. Juste.

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Bayern Munich, rumeur : Tomas Araujo reste un sujet au FCB

L’été dernier, Tomas Araujo de Benfica Lisbonne aurait été dans le viseur du Bayern. Toutefois, selon le podcast de BildBayern Insider, les Munichois n’auraient tenté de recruter le défenseur central de 24 ans que si Min-jae Kim ou Hiroki Ito avait quitté le club. Les deux défenseurs sont restés au Bayern, et Araujo continue d’évoluer à Benfica, où l’international portugais (six sélections) est sous contrat jusqu’à l’été 2031.

Araujo figurerait toutefois toujours dans les carnets du Bayern et pourrait éventuellement redevenir un sujet à une date ultérieure, indique Bayern Insider.

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