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Bayern Munich, news : Hamann a un soupçon concernant Olise

Dietmar Hamann pense que le Bayern Munich accorde délibérément certaines libertés à Michael Olise afin de ne pas s’attirer la colère du Français.

L’ancien international s’est ainsi dit étonné que le champion d’Allemagne record ne se montre pas plus actif face à la « paresse » d’Olise en interview. « La question est de savoir ce qu’en disent les dirigeants du Bayern. J’ai le sentiment qu’il refuse tout », a déclaré Hamann sur Sky.

Comparé à Harry Kane par exemple, l’international français donnerait souvent l’impression d’être apathique et désintéressé. « C’est quelqu’un de sympathique. Il est si populaire, non seulement à cause de ses buts, mais aussi parce qu’il est toujours là, donne des interviews, est incroyablement sympathique et répond à chaque question. Sur Olise, nous savons peu de choses, voire rien du tout. »

Hamann ne sait donc pas combien de temps encore le Bayern acceptera ce comportement. « Mais ils ne veulent probablement pas le contrarier, car ils aimeraient prolonger son contrat. Le club se trouve dans une situation hybride, où il aimerait dire que cela ne peut pas continuer ainsi, mais d’un autre côté il ne veut pas le faire parce qu’il pense peut-être que les chances d’une prolongation en seraient réduites. » Le joueur de 24 ans est encore sous contrat à Munich jusqu’en 2029.

Olise s’était déjà fait remarquer par le passé en répondant aux interviews de manière extrêmement réservée et laconique, voire parfois en ne répondant pas du tout aux questions qui lui étaient posées.

Ce fut encore le cas récemment après la victoire 5-0 contre Bodö/Glimt en Ligue des champions, lorsqu’il a conduit le reporter de DAZN Jochen Stutzky au bord du désespoir. Olise avait répondu à chacune des questions de son interlocuteur de manière extrêmement brève et vide de sens.

Les réactions à cette interview « j’en ai rien à faire » ont ensuite été partagées, mais Olise a été soutenu en grande partie pour cette nouvelle apparition en mode monosyllabique. L’entraîneur principal Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl ont même ensuite pris sa défense.

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Bayern Munich, news : Martinez nouveau ambassadeur de marque

Le Bayern Munich a nommé son ancien joueur Javi Martinez comme nouvel ambassadeur de marque. Le champion d’Allemagne record l’a annoncé samedi.

L’Espagnol a célébré vendredi son nouveau rôle lors d’un événement spécial au cœur de Munich : le Cafe Nymphenburg, sur le Viktualienmarkt, s’est transformé pour un temps en « Taberna Martinez ».

« Javi Martínez incarne comme peu d’autres une époque extraordinairement fructueuse du Bayern. Avec sa manière authentique, accessible et son fort attachement à notre club, il est un ambassadeur de marque idéal. La journée à la “Taberna Martínez” a montré de manière impressionnante à quel point Javi enthousiasme les habitants de Munich et nos fans dans le monde entier. Nous sommes très heureux de le lier à nouveau étroitement au Bayern et de créer ensemble de nombreuses autres rencontres particulières », a déclaré le patron du marketing du Bayern, Rouven Kasper.

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Bayern Munich, news : Tah ne s’inquiète pas pour Diaz

Le défenseur du Bayern Jonathan Tah a soutenu son coéquipier Luis Diaz après les critiques visant ses dernières performances.

« Je pense que c’est normal quand on enchaîne autant de matches que lui. Je me suis d’ailleurs toujours demandé comment il faisait pour pouvoir sprinter de haut en bas à chaque match », a déclaré Tah après la victoire 7-0 du FCB contre l’Union Berlin vendredi soir.

Alors que Diaz avait encore été impliqué sur 49 buts la saison passée (26 buts, 23 passes décisives) en 51 matches officiels, il éprouve encore des difficultés dans la compétition en cours. Le Colombien n’a marqué qu’un seul but, contre le VfB Stuttgart ; lors des six autres matches, il est resté sans implication directe sur un but malgré le déluge offensif du champion d’Allemagne record.

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Bayern Munich, news : Musiala révèle une discussion avec Klopp

Jamal Musiala s’est exprimé sur son premier contact avec le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp. « Nous avons de super échanges. Je me réjouis de la période qui arrive. C’est un super moment pour construire du rythme avec les joueurs et Jürgen Klopp. Je pense que cela va être une bonne période », a expliqué le joueur offensif du Bayern Munich sur ran.

Depuis sa fracture du péroné à l’été 2025, Musiala a dû composer à plusieurs reprises avec les séquelles de cette blessure ainsi qu’avec d’autres petits pépins physiques. Récemment, il a révélé publiquement souffrir d’absences, après avoir été soigné à même la pelouse lors de deux matches amicaux.

De manière générale, il estime toutefois se sentir à nouveau bien désormais. « Je suis sur le terrain, je prends du plaisir, j’accélère. Et c’est important pour moi », a ajouté Musiala, qui avait signé un but et une passe décisive lors du succès 7-0 contre l’Union Berlin vendredi soir.

Le joueur de 23 ans espère pouvoir bientôt retrouver sa meilleure forme. « Le plaisir de jouer est là. Je peux encore franchir d’autres étapes à 100 %. Et je pense que je peux aussi prendre du rythme avec la DFB. Mais je dois dire que je suis très heureux sur le terrain et cela me fait déjà beaucoup de bien. »

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