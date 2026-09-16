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Bayern Munich, rumeur : Kasper comme successeur de Dreesen ?

Le patron du directoire Jan-Christian Dreesen disposerait au Bayern Munich d'une clause qui lui permet de prolonger unilatéralement par option jusqu'en 2030 son contrat avec le recordman d'Allemagne, actuellement daté jusqu'en 2029.

C'est ce que rapporte le portail Absolut Bayern. Dreesen n'a prolongé que récemment son contrat au Bayern jusqu'en 2029, en même temps que le directeur sportif Max Eberl. Les contrats précédents auraient expiré en 2027.

Malgré cela, les Munichois semblent déjà se préparer à une période post-Dreesen. Le rapport indique que Rouven Kasper, le nouveau directeur marketing recruté en début d'année en provenance du VfB Stuttgart, pourrait avoir une chance de décrocher le poste de patron à la Säbener Straße.

Ce dernier avait récemment fait sensation avec plusieurs contrats de sponsoring lucratifs ainsi qu'avec la coopération avec la NHL. Au FCB, le travail du joueur de 44 ans serait apprécié, selon le rapport.

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Bayern Munich, rumeur : le FCB va-t-il s'offrir un super talent ?

Le Bayern Munich ferait apparemment partie d'une série de clubs intéressés par un transfert du super talent JJ Gabriel, âgé de seulement 15 ans, en provenance de Manchester United. C'est ce que rapporte The Athletic.

Selon le Telegraph, l'attaquant aurait fait savoir aux dirigeants des Red Devils qu'ils devaient annuler son enregistrement, car il souhaite absolument quitter le club.

Le jeune est considéré comme l'un des plus grands talents, et il porte entre autres en Angleterre le surnom de « Kid Messi ». La saison passée, il a été désigné meilleur joueur de l'U18 Premier League.

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Bayern Munich, rumeur : le FCB officialise un deal à plusieurs millions

Le Bayern Munich et Ursapharm Arzneimittel GmbH avec sa marque HYLO poursuivent leur collaboration. Le partenariat en place depuis 2017 est prolongé de trois années supplémentaires jusqu'en 2029 en tant que Gold Partner. C'est ce qu'a annoncé mardi le recordman d'Allemagne.

« Dans le sport comme dans la vie, avoir une vision claire est essentiel. Le partenariat entre le Bayern Munich et HYLO est marqué depuis désormais près de dix ans par la confiance, la continuité et des objectifs communs. Nous nous réjouissons donc d'autant plus de poursuivre cette collaboration non seulement jusqu'en 2029, mais aussi de l'étendre à nos équipes de basket, féminines ainsi qu'à l'équipe e-sport », a déclaré le directeur marketing Rouven Kasper.

Le montant payé par un Gold Partner au Bayern Munich n'est pas connu publiquement. Selon des informations de presse, une somme estimée entre trois et cinq millions d'euros par an devrait toutefois être versée.

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