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Bayern Munich, rumeur : Saibari devra-t-il bientôt céder sa place à Gnabry ?

Serge Gnabry pourrait bientôt être de nouveau pleinement à la disposition de l’entraîneur en chef du Bayern, Vincent Kompany.

Le joueur de 31 ans avait déjà recommencé la semaine passée à participer à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Au début de la nouvelle semaine, il a également pu prendre part à tous les exercices et a semblé physiquement en forme. À première vue, il ne manque plus grand-chose avant son retour.

Gnabry est absent depuis avril et avait manqué, en plus du sprint final de la saison avec le Bayern, aussi la Coupe du monde avec la sélection allemande en raison d’une blessure aux adducteurs. Désormais, selon Bild, il pourrait éventuellement être une option dans le groupe pour l’entrée en lice en Ligue des champions contre Bodö/Glimt jeudi.

Une titularisation semble encore peu probable dans un premier temps, mais selon Bild, cela pourrait bientôt changer, et Ismael Saibari pourrait alors perdre sa place de titulaire.

La recrue bavaroise, arrachée au PSV Eindhoven l’été dernier pour un montant supposé d’un peu moins de 55 millions d’euros, bonus compris, a récemment fait partie du onze de départ aussi bien lors de la victoire 4-1 contre le VfL Osnabrück en Coupe d’Allemagne que lors du match nul 0-0 sur le terrain du promu de Bundesliga Schalke 04. Il a été remplacé dans les deux cas après environ une demi-heure de jeu.

Alors qu’il avait encore signé deux actions décisives en sortant du banc lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart (5-1), il est depuis resté sans implication sur un but. Dernièrement, il a dû essuyer de vives critiques de la part de l’ancien joueur du Bayern Dietmar Hamann. Le Marocain est certes un « merveilleux footballeur » selon l’expert de Sky, mais : « Il est trop lent. Non seulement il n’est pas rapide, mais il est comme un mauvais Kane. Kane n’est pas le plus rapide et désormais son remplaçant n’est pas le plus rapide non plus. »

C’est pourquoi Hamann imaginait déjà des problèmes pour Saibari afin de continuer à être sur le terrain au coup d’envoi en cas de retour de Gnabry : « Ils disent que Saibari peut jouer à quatre postes, moi je dis qu’il ne peut jouer qu’à un seul poste : derrière Kane, parce que sur le côté il est trop lent », a ainsi analysé Hamann, qui estime toutefois que sur le rôle de numéro 10, « Serge Gnabry est une classe au-dessus » de la nouvelle recrue des Rouge et Blanc.

Getty Images

Bayern Munich, actu : l’arbitre de l’entrée en lice en Ligue des champions est connu

Quand le Bayern entamera jeudi à l’Allianz Arena sa nouvelle chasse à la coupe aux grandes oreilles, la nouvelle saison de C1 débutera avec un bon présage : Rade Obrenovic dirigera la rencontre contre Bodö/Glimt.

L’arbitre slovène n’a sifflé qu’une seule fois un match du recordman d’Allemagne au cours de sa carrière : la saison passée, il officiait lors de la victoire 2-0 contre l’Union Saint-Gilloise. Grâce à ce succès, le Bayern s’était qualifié pour les huitièmes de finale.

Ce jour-là, Obrenovic a accordé deux penalties au Bayern, dont un transformé et un manqué par Harry Kane. De plus, Min-Jae Kim a été expulsé après un deuxième carton jaune. Toutes les décisions étaient défendables.

Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du Bayern

Date Compétition Match Jeudi 10 septembre (21 heures) Ligue des champions Bayern vs. Bodö/Glimt Dimanche 13 septembre (17h30) Bundesliga Elversberg vs. Bayern Vendredi 18 septembre (20h30) Bundesliga Bayern vs. Union Berlin



