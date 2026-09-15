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FC Bayern, infos : Hainer laisse entendre une prolongation de contrat pour Freund

Le président Herbert Hainer a laissé entendre une prolongation de contrat avec le directeur sportif Christoph Freund. « Le directoire y travaille et je suis très confiant quant au fait que Christoph Freund va prolonger », a déclaré Hainer lundi soir lors d’un gala célébrant le 80e anniversaire de la section basket du FC Bayern.

Fin août, les Munichois avaient déjà prolongé de manière anticipée le président du directoire Jan-Christian Dreesen ainsi que le directeur sportif Max Eberl. Tous deux ont signé jusqu’en 2029. Ces derniers jours, Dreesen comme Eberl s’étaient eux aussi montrés confiants sur le fait que Freund leur emboîterait bientôt le pas.

Freund avait rejoint le FC Bayern en 2023 en provenance du RB Salzbourg, et son contrat actuel expire l’été prochain. L’Autrichien de 49 ans ne participe pas seulement à la recherche de nouvelles recrues chez les Munichois, il fait aussi office d’interface avec le Campus.

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FC Bayern, infos : Hainer réagit à la sortie de Hoeneß au sujet d’Eberl

La prolongation de contrat d’Eberl avait été précédée de semaines de débats, également alimentés par une déclaration très relayée du patron du club et membre du conseil de surveillance Uli Hoeneß. Juste avant la finale de la Coupe d’Allemagne fin mai, Hoeneß avait souligné que les chances d’une prolongation d’Eberl étaient de « 60 contre 40 » et qu’il subsistait encore des « doutes » sur son travail.

Selon Hainer, il n’y a toutefois jamais eu d’inquiétudes en interne. « Je contesterais absolument le fait qu’il y ait eu un long va-et-vient. C’est vous qui en avez toujours fait un sujet dans la presse. Nous avons toujours dit que nous déciderions en août. Et en août, nous avons décidé », a déclaré Hainer.

Interrogé concrètement sur la déclaration de Hoeneß, Hainer a répondu : « Parce que vous n’avez cessé de l’interroger. Mais le conseil de surveillance - je l’ai déjà dit à plusieurs reprises - remplit sa mission de manière constructive et cohérente. Et c’est exactement ainsi que nous avons pris notre décision. » Lors de l’événement, Hoeneß lui-même est également revenu sur sa déclaration de l’époque et a salué l’évolution d’Eberl.

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FC Bayern, infos : Oasis jouera en 2027 à l’Allianz Arena

Le groupe culte Oasis donnera deux concerts l’été prochain à l’Allianz Arena du FC Bayern. C’est ce qu’ont annoncé les Munichois lundi soir. Les concerts auront lieu les 2 et 3 juillet 2027.

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