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Bayern, actualités : le retour de Harry Kane en Angleterre réclamé

Si l’on en croit Dion Dublin, les clubs de Premier League devraient s’efforcer de toute urgence de ramener Harry Kane du Bayern Munich sur l’île.

« Harry Kane pourrait être titulaire dans n’importe quelle équipe de Premier League. Dans n’importe quelle équipe de Premier League, cela n’a aucune importance », a d’abord déclaré l’ancien international anglais dans un entretien avec BetVictor, avant d’insister : « Chaque club de Premier League le prendrait immédiatement, à cent pour cent. »

Manchester United, en particulier, serait une très bonne destination pour Kane, estime Dublin. Son ancien club avait déjà été intensément lié au buteur avant le transfert de Kane de Tottenham Hotspur vers le champion record d’Allemagne. « United le convoite depuis longtemps, en a trop parlé. Si vous le voulez, alors allez le chercher ! », a lancé l’homme de 57 ans. « Même à 33, 34 ou 35 ans, je garderais encore Harry pendant un ou deux ans, parce qu’il se met toujours dans de bonnes positions grâce à des déplacements intelligents. »

Outre l’âge avancé de Kane, qui a eu 33 ans en juillet, une éventuelle indemnité de transfert réclamée par le Bayern ne devrait pas non plus, selon Dublin, décourager un recrutement. « Même s’il signe un nouveau contrat là-bas, donnez-leur les 70 ou 80 millions, peu importe ce qu’ils veulent, parce que vous avez besoin de buts ! Pourquoi achète-t-on Harry Kane ? Pour qu’il marque des buts », a-t-il déclaré.

Dans un premier temps, une offre de Manchester United pour Kane tomberait toutefois dans l’oreille d’un sourd. L’Anglais serait sur le point de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2027. Le capitaine des Three Lions comme les dirigeants, autour du directeur sportif Max Eberl et du directeur sportif Christoph Freund, ont récemment fait savoir qu’ils souhaiteraient poursuivre leur collaboration. Un accord définitif n’a toutefois pas encore été trouvé.

« Il n’y a pas de nouvelle évolution à l’heure actuelle. Les discussions sont bonnes, nous sommes très, très positifs. Tout le monde sait que nous voulons absolument prolonger avec Harry. Il se sent extrêmement bien ici, mais nous l’avons déjà dit plusieurs fois », a déclaré Freund samedi. Kane a récemment expliqué : « Nous en sommes assez proches. Je me sens bien. Cela ne prendra plus très longtemps avant qu’une annonce soit faite. »

Getty Images

Bayern, actualités : le FCB en tête d’une statistique à l’échelle européenne

Selon le CIES Football Observatory, le centre international d’études du sport, aucun autre club ne peut actuellement rivaliser avec le Bayern Munich dans une statistique défensive.

Ainsi, sur l’ensemble des 32 championnats européens, le champion record d’Allemagne est celui qui concède le moins de tirs vers son but. En moyenne, seuls 4,9 tirs par match prendraient la direction du but de Manuel Neuer et Jonas Urbig, qui se partagent également ce poste cette saison. Parmi les cinq grands championnats d’Europe, une seule autre équipe figure aussi dans ce classement : le FC Barcelone. Les Catalans occupent la dixième place avec une valeur de 6,68.

Lors du match nul 2-2 contre Augsbourg samedi, au cours duquel Neuer a encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga après seulement huit secondes, seuls cinq tirs ont pris la direction du but munichois malgré les deux buts encaissés.

Le Bayern à la 1re place : ces équipes concèdent le moins de tirs

Bayern (Allemagne) : 4,9

FK Kharkiv (Ukraine) : 5,84

Panathinaïkos (Grèce) : 6,12

FK RFS (Lettonie) : 6,19

Dynamo Moscou (Russie) : 6,27

Vitória Guimarães (Portugal) : 6,34

Hajduk Split (Croatie) : 6,50

LNZ Cherkasy (Ukraine) : 6,51

Benfica Lisbonne (Portugal) : 6,58

FC Barcelone (Espagne) : 6,68

Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du FCB

Date Compétition Match Mardi 13 octobre (21 heures) Ligue des champions Viking Stavanger vs Bayern Samedi 17 octobre (18h30) Bundesliga Bayern vs RB Leipzig Mercredi 21 octobre (21 heures) Ligue des champions Bayern vs FC Arsenal



